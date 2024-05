La Justicia falló a favor de Dillom tras cantar contra Caputo en el Cosquín Rock

La Justicia dictaminó que Dillom no incurrió en delito alguno tras cantar contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

El rapero Dillom se convirtió en tendencia durante su presentación en el Cosquín Rock al interpretar "Sr. Cobranza", un clásico que pertenece a la banda Las Manos de Filippi pero que se hizo masivamente conocido en la voz de Gustavo Cordera cuando lideraba la banda Bersuit Vergarabat. La reversión del tema incluyó una frase contra el ministro de Economía, Luis Caputo, que provocó que se presentara una denuncia en la Justicia contra el cantante . Sin embargo, el juez que entiende en la causa, Miguel Vaca Narvaja, dictaminó que el artista no incurrió en delito alguno sino que ejerció libertad de expresión "realizada por un cantante con una prédica ideológica y un discurso político confrontativo".

El gesto de Dillom no tardó en convertirse en tendencia, donde mientras algunas cuentas elogiaron su "valentía" por expresar una opinión política, otros usuarios pidieron una denuncia penal contra el cantante. Esta última acción, justamente, fue impulsada por el abogado penalista Jorge Monastersky en febrero, sin representación de ningún cliente y a título personal. El letrado también realizó, en otras ocasiones, presentaciones contra Pablo Moyano (luego de que el sindicalista dijera, en enero, que a Caputo los trabajadores y jubilados lo iban a "tirar al Riachuelo") y contra el ex secretario de Medios Enrique "Pepe" Albistur (quien insinuó, en un video casero filmado durante el verano, que el gobierno de Javier Milei era como "Semana santa, no sabemos si cae en marzo o en abril").