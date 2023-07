Llega el Festival de Cine Versátil, con el fin de valorar las miradas rupturistas

Contra el nazismo. El corto animado “Butterflies in Berlin. Diary of a soul split in two”, de Alemania.

el rosa entre tres vértices 1.jpg La producción brasilera "O rosa entre tres vértices".

El director del festival, José Alirio Peña Zerpa, se explayó sobre los motivos por los que se tituló “Triángulo Rosa” a esta cita cinéfila. “Triángulo Rosa es ese símbolo infame que se agregó en las vestimentas de las personas homosexuales como marca de pertenencia al estrato más bajo de la sociedad. La diversidad de conceptos y abordajes es amplia, algunos en franco desuso (genocidio gay), otros habitando los espacios académicos y del internet (holocausto rosa), aquellos con la mirada puesta en el Holocausto con perspectiva LGBT+ (triángulo rosa) y otros con lenguajes cuirizados (triángulos maricas)”, detalló.

“Esta diversidad nos conduce a la importancia de subrayar el propósito del festival: desaprobar las situaciones degradantes y estigmatizantes basadas en la orientación sexual e identidad de género. Si bien, Shoá es el término, legítimamente, reclamado por miembros de la comunidad judía, no podemos anular el abanico de miradas y conceptos que flotan en las diferentes instituciones (universidades, editoriales, festivales y muestras de cine). Nuestra invitación es a la discusión sin perder el foco en encontrar nuestras puestas en común y no desligar la diversidad de la equidad e inclusión”.

Sonderkommando 1 (1).jpg En programa. “Sonderkommando”, una ficción italiana de 2015.

Los diez cortometrajes están divididos en dos secciones no competitivas: Triángulo Rosa y Otros Triángulos Rosas. La sección Triángulo Rosa está integrada por títulos que abordan los tiempos del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Estas obras son el corto animado “Butterflies in Berlin. Diary of a soul split in two” (Alemania, 2019); las ficciones “Tears come from above” (Suiza, 2023) y “Sonderkommando” (Italia, 2015); el videoarte “O rosa entre tres vértices” (Brasil, 2022) y el documental “A mare” (Italia, 2020).

La sección Otros Triángulos Rosas presenta dos animados, dos ficciones y un documental que abordan contextos reales e imaginarios sobre condiciones de holocausto que impactan de manera negativa a las personas LGBT+. Se destacan los títulos: “Kolya en pijamas de rayas” (Rusia, 2021); “Frontera” (España, 2021); “Los muchos triángulos rosas” (España/ Argentina/Chile/Uruguay, 2020); “Sektor” (Polonia, 2023) y “Volveirán” (España, 2022).

Se suma a los cortometrajes, el largometraje documental, que sólo se emitirá en modo presencial: “El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad” (Argentina/ Brasil, 2014) dirigido por Esteban Jasper y Nacho Steinberg, que es una indiscutible referencia histórica.

Como cierre, los organizadores del encuentro dijeron que son “once títulos para repensar, comprender y divulgar el concepto Triángulo Rosa, permitiéndonos construir un enfoque con perspectiva DEI (Diversidad- Equidad- Inclusión) que atraviese lo cultural y político, y a su vez valore las miradas rupturistas”.