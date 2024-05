"Let It Be", la película: ese sentimiento por The Beatles que regresó 54 años después

The Beatles en su mítico último concierto en vivo, registrado en el filme "Let It Be", que estrena una nueva versión este 8 de mayo, por Disney+.

“Gracias en nombre del grupo, y de nosotros mismos, espero que hayamos pasado la audición”, dice John Lennon mientras se descuelga la guitarra y se escuchan algunas risas de asistentes o del puñado de testigos que tuvo uno de los hitos en la carrera de The Beatles . Es el final del recital en la azotea del edificio de Apple Corp, la última vez que el cuarteto de Liverpool tocaría ante un público que no fuera el de un estudio de grabación.

El saludo de Lennon está lleno de ironía, porque con su sentido del humor se pone a él y a sus compañeros a la estatura de novatos después de la revolución que causaron y porque llevaban casi tres años sin tocar en vivo, y también porque las tensiones internas en la banda más famosa del mundo ya estaban cerca de poner las cosas en un punto de no retorno. ¿Sabía John que The Beatles tenían poca vida restante? Además esas palabras finales pronunciadas bajo un cielo color plomo en la helada Londres son el broche o el cierre de “Let It Be”, la película que se estrenó en 1970, dos meses después de la separación oficial grupo.

La versión 2024 de “Let It Be” no aporta nada nuevo a lo visto tras el estreno en 1970, más allá de las cuestiones técnicas de sonido e imagen que obviamente la realzan. The Beatles ensayando y componiendo canciones que después integrarán los discos “Abbey Road” y el homónimo de la película, zapadas de clásicos del rock and roll, la destreza y el aporte fundamental del tecladista Billy Preston (en este capítulo de la historia de la banda "un 5° Beatle"); John y Yoko bailando un vals al compás de “I, Me, Mine”; George y Ringo ajustando “Octopus's Garden” y filmaciones de la banda ejecutando clásicos como "Long and Winding Road", "Two of Us" y "I've Got a Felling" .

Pero gracias a su “hija” nacida en 2021, con el monumental trabajo de edición que hizo el cineasta Peter Jackson, "Let It Be" adquiere ahora otro peso entre los testimonios que quedan grabados acerca de The Beatles. Se posiciona como una historia no tan oscura o triste de lo que serían los prolegómenos del final de la historia del grupo. Lo ideal, al menos para quien escribe, sería atesorar en formato físico ambas producciones.

Un relanzamiento de Disney+

Este nuevo lanzamiento de Disney+, a cuya avant premiere tuvo acceso La Capital, sí cuenta en los minutos previos a la película con un interesante intercambio de opiniones o más bien un reportaje de Peter Jackson y Michael Lindsay-Hoog. Dos generaciones. El primero tuvo el desafío de utilizar las cientos de horas de filmación que el segundo descartó para la versión original. Y Lindsay fue testigo privilegiado de época, de esos laboratorios que fueron los estudios Twickenham primero y los de Apple en Savile Row después. Si bien puede resultar breve, el diálogo entre entre Jackson y Lindsay-Hoog ofrece un panorama de la tarea que tuvieron que enfrentar cada uno en su momento.

"Quedé noqueado con lo que pudiste hacer, usando todo el metraje que había filmado 50 años antes. Así que de una forma divertida veo a 'Let It Be' como el padre de 'Get back'", le dice Lindsay a Jackson, a lo que el director, guionista y productor neozelandés responde: "Todo lo que filmaste en enero de 1969 lo considero como uno de los períodos más productivos que The Beatles. Fue un mes en el que las cámaras los tomaron grabando las canciones que aparecieron en el álbum 'Let It Be'. También ellos estaban componiendo y ensayando las canciones de 'Abbey Road'".

beatles04.jpg The Beatles componiendo en sus últimos años como banda: el registro de ese comienzo de final que es la película "Let It Be"

Lindsay también describe la transformación que fue teniendo el proyecto original en 1969, la presentación en vivo de la banda tras tres años de ausencia de los escenarios. "Iban a dar un recital ante un inmenso anfiteatro, y quería hacer un documental del concierto; ellos no tocaban ante público desde 1966. Y lo cierto es que después de diez días de filmación decidieron que ya no harían el concierto, y estábamos haciendo un documental que resultó bastante bueno para todos, y se convirtió en una película".

"Let It Be" regresó en este 2024 con ese sentimiento de que la música nos acompañará siempre y que The Beatles siguieron irradiando luz aún cuando faltaba poco para llegar al final del camino.