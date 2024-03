Lauro Campos, un adiós a las tablas con obra nueva

“Es decisión meditada y no estoy triste. Quiero abandonar la escena cuando todavía puedo dar lo mejor de mí mismo. ¿Que si extrañaré? Sin dudas. Pero el arte se hace no sólo con talento sino con mucha energía física y no quiero llevarlo a cabo cuando ésta ya esté flaqueando. Seguiré junto al teatro en otras labores que me ha permitido: la dramaturgia, la dirección, la producción, el diseño de vestuario y maquillaje. En fin, todo lo que no signifique exposición. Y como diría el abogado que aún vive en mí: será justicia”, sentenció Campos.