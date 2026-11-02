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General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

Representantes de la localidad participarán de actividades en Barcelona y Madrid para presentar el proyecto Tecnolagos, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación

2 de noviembre 2026 · 12:03hs
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General Lagos presentará el proyecto Tecnolagos durante una agenda de actividades vinculadas a la innovación en España. 

General Lagos presentará el proyecto Tecnolagos durante una agenda de actividades vinculadas a la innovación en España. 
La misión

La misión, que tendrá entre sus integrantes al jefe comunal, Esteban Ferri y al director de Tecnolagos, Silvio Crudo,  incluirá reuniones con instituciones y organismos de Barcelona y Madrid especializados en desarrollo tecnológico y gestión urbana. 

General Lagos desarrollará una agenda institucional en España orientada a fortalecer vínculos internacionales relacionados con la innovación, el desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones. La misión incluirá actividades en Barcelona y Madrid y será encabezada por el presidente comunal, Esteban Ferri, junto al director de Tecnolagos, Silvio Crudo.

Uno de los principales puntos de la agenda será la participación en el Smart City Expo World Congress, que se realizará en Barcelona, donde presentarán el proyecto Tecnolagos ante referentes internacionales del sector. Además, mantendrán reuniones con representantes de Las Rozas Innova y realizarán intercambios con València Innovation Capital para conocer experiencias vinculadas a la innovación abierta y al trabajo articulado entre gobiernos, empresas, universidades y centros tecnológicos.

Las actividades continuarán en Madrid, donde la delegación será recibida en la Embajada Argentina. También visitará La Nave, el centro de innovación del Ayuntamiento madrileño, y participará de una jornada de trabajo en Invest in Madrid. La agenda contempla además la incorporación a alianzas y redes internacionales de ciudades.

Generar vínculos con España

“Queremos que cada encuentro combine la presentación de lo que estamos construyendo en General Lagos con la escucha y el intercambio. Nos interesa conocer experiencias, compartir ideas y generar vínculos que puedan abrir oportunidades concretas de cooperación”, señaló Ferri.

Desde la comuna destacaron que la misión permitirá explorar herramientas para acompañar emprendimientos, impulsar el talento local, promover una gestión urbana sostenible e incorporar nuevas tecnologías a la administración pública.

La iniciativa forma parte de una estrategia de vinculación internacional que busca fortalecer el ecosistema de innovación local, posicionar a General Lagos y a Tecnolagos ante actores estratégicos del ámbito global y ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

>> Leer más: General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

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