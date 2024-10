La serie romántica de Netflix ideal para maratonear en apenas un día

Una comedia romántica en formato serie la está rompiendo en Netflix. Se titula "Nadie quiere esto" ("Nobody Wants This" en su idioma original) y cuenta con una temporada de diez capítulos , que se estrenó esté jueves 26 de septiembrex. La producción retrata el encuentro de dos personajes (Joanne y Noah) completamente diferentes , que, por una extraña razón, se sienten atraídos .

Los protagonistas de esta nueva serie de Netflix no son desconocidos: se trata de dos actores entrañables ya vistos en otras producciones exitosas, Kristen Bell ("Véronica Mars", "The Good Place") y Adam Brody ("The OC"). En esta ocasión los actores se ven envueltos en un romance inesperado, con tintes de un "enemy to lovers".