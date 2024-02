La radio y la televisión de Rosario están de luto: falleció el conductor AJ Llorente

La radio y la televisión rosarina están de luto. Falleció este sábado por la tarde el carismático y reconocido locutor Alberto J. Llorente , quien fuera declarado locutor distinguido en 2012 por el Concejo Municipal. "Voy a ser un galán hasta que me muera", aseguraba en una de las tantas entrevistas que el diario La Capital le realizó a lo largo de su extensa trayectoria, de la que prefirió apostar siempre a su ciudad.

AJ comenzó a dar sus primeros pasos en radio en LT3 cuando reemplazó a Mario Torres en el programa "Mister éxito" y nunca más abandonó ese lugar, tanto que no sólo se ganó a la audiencia con su estilo tan descontracturado sino que aseguró que terminaría siendo el dueño de la emisora.

Poseedor del carnet Nº 001 de la licencia de locutor nacional en Rosario, Llorente produjo y conduco "La Mañana de AJ", "La Tarde de AJ", "Burbuijitas" y "El Círculo Musical".

>>Leer más: AJ Llorente: "Voy a ser un galán hasta que me muera"

Entre sus tantos logros, trajo a cantar gratis a la ciudad a Luis Miguel, convocó muchas veces a Sandro, con quien luego cultivó una profunda amistad, y un sinfín de méritos desde lo laboral. En lo humano, destaco la simpatía, la alegría y como él mismo dice, el hecho de "tener siempre un chiste a flor de labio para compartir con todos".

También supo codearse junto a grandes figuras como el mencionado Sandro, Raffaella Carrá, el Puma Rodríguez, Julio Iglesias, entre muchos otros, además de mensajes emotivos de prestigiosos colegas.

En una entrevista realizada por Escenario en 2021, afirmaba que la audiencia aún lo seguía de manera fiel después de tantos años de carrera y precisaba los motivos.

"Nunca me la pillé, siempre fui un tipo de pueblo; segundo, atendí siempre a toda la gente que me vino a hablar; tercero, nunca dejé de pagarle nada a nadie a quien había contratado; cuarto, soy simpático; quinto, siempre estuve con las abuelitas, con los animalitos, con la gente que necesita algo, siempre solidario. Yo tuve varias oportunidades de irme a trabajar a Buenos Aires, pero siempre quise quedarme en Rosario y, eso sí, jamás en la vida me vas a escuchar al aire decir una mala palabra", confesaba.