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Postales blancas: cayó nieve en Mar Del Plata

La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó condiciones ideal para que se registraran nevadas en la zona

2 de julio 2026 · 13:45hs
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Nevó en Mar del Plata después de 35 años.

@_DanielJuarez

Nevó en Mar del Plata después de 35 años.

Mar del Plata amaneció este jueves con una postal blanca, inusual para la ciudad marítima. Es que cayó nieve y aguanieve en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de una de las olas polares más intensas de los últimos años. Las imágenes tomadas por vecinos se viralizaron en redes sociales y despertaron el recuerdo de otras históricas nevadas en la costa atlántica.

Minutos antes de las 8, el termómetro marcó un grado bajo cero y una sensación térmica de -3,4 grados. La combinación de aire polar, elevada humedad y precipitaciones débiles generó condiciones ideal para que se registraran nevadas y neviscas en Sierra de los Padres y otros puntos del partido de General Pueyrredon, precisó la Agencia Noticias Argentinas.

Varias zonas blancas en el país

El episodio se produjo en el marco de una semana marcada por el frío extremo en gran parte del país. La nieve también apareció en otras provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan y Tucumán, aunque las imágenes de la Ciudad Feliz fueron las que más repercusión tuvieron en las redes sociales.

Aunque el fenómeno sorprendió a miles de personas, la nieve no es completamente ajena a la ciudad balnearia. Mar del Plata acumula una serie de episodios documentados desde comienzos del siglo XX, algunos de los cuales quedaron grabados para siempre en la memoria de los marplatenses.

Cuántas veces nevó en Mar del Plata

De acuerdo con los registros históricos, estas fueron las nevadas documentadas en la ciudad de Mar del Plata a lo largo de la historia reciente:

30 de julio de 1910: el primer registro oficial de nieve en Mar del Plata.

22 de junio de 1918: una nevada que coincidió con el histórico episodio que también cubrió a la Ciudad de Buenos Aires.

1925: nuevo fenómeno que volvió a teñir de blanco algunos sectores de la ciudad.

1930: otra nevada registrada durante un invierno particularmente riguroso.

1945: episodio de mediados del siglo pasado que quedó en los registros meteorológicos locales.

1975: una de las nevadas más recordadas por los vecinos antes de la década de los noventa.

Primero de agosto de 1991: la nevada más intensa y famosa de la historia marplatense.

10 de julio de 2004: la última gran nevada generalizada registrada en el casco urbano.

2 de julio de 2026: el nuevo episodio de nieve y aguanieve que volvió a sorprender a la Ciudad Feliz.

La histórica nevada de 1991

Entre todos los registros, el episodio del primero de agosto de 1991 ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de los marplatenses. La nevada comenzó durante la noche anterior como aguanieve y se intensificó durante la madrugada, cuando la temperatura descendió hasta un grado bajo cero y la sensación térmica llegó a los -9 grados.

La ciudad amaneció completamente cubierta de blanco y, en algunos sectores, la acumulación de nieve superó los 20 centímetros. Las playas céntricas, los autos estacionados y edificios emblemáticos quedaron tapizados por la nieve, dejando algunas de las postales más recordadas de la historia de Mar del Plata.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, en aquella jornada muchas escuelas alteraron sus actividades y cientos de chicos salieron a las calles para jugar con la nieve, un espectáculo que para gran parte de los habitantes era completamente desconocido.

Treinta y cinco años después de aquella histórica postal, los copos volvieron a aparecer sobre la costa bonaerense. Aunque el fenómeno de este jueves fue de menor intensidad, bastó para que la Ciudad Feliz volviera a vestirse de blanco y para que muchos marplatenses desempolvaran uno de sus recuerdos más extraordinarios.

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