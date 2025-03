La polémica actriz que se podrá en la piel de Eva Perón en Londres

“Evita” es un musical de ópera rock basado en la vida de Eva Duarte de Perón. La obra recorre su vida desde sus humildes inicios, pasa por su ascenso a la popularidad y llega a su muerte a sus 33 años de un cáncer cervical. Bajo la dirección del aclamado Jamie Lloyd, el musical promete revivir la historia de Eva Perón, acompañado de canciones y escenas emocionantes. Entre los temas más emblemáticos del musical se destacan "Don’t Cry For Me Argentina", "Oh What A Circus", y la ganadora del Oscar "You Must Love Me".