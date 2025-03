¿La madera se come? El fenómeno argentino que conquista TikTok

Madera comestible viral en TikTok

La incertidumbre sobre la madera comestible comenzó a circular a través de una serie de videos de una usuaria en TikTok que se dedica a la venta de este producto. “La madera se come. La madera no tiene celulosa. Tuvo que pasar muchos análisis para que nos aprueben y tiene todos los permisos, es rica, natural, única y exótica. El tronco es blando, no es una masa es un tronco”, detalla la emprendedora de @bombonesdemadera.

Junto a ello, la tiktoker se muestra en varios videos comiendo la madera en distintos formatos. Desde filetes, para hacer milanesas y churrascos hasta mermeladas, donde se procesa la viruta y se mezcla con frutas tropicales de misiones. También producen jugos de maderas y madera sumergida en miel pura.

A su vez, desde su redes sociales se dedica a comentar e incentivar el consumo de madera por sus beneficios. “Aporta magnesio, fibra, hierro, fósforo y calcio” detalla en sus videos.

Madera comestible Yacaratiá: un producto único en nuestro país

Efectivamente existe la madera apta para el consumo de humanos. Esta se puede encontrar únicamente en Argentina en la provincia de Misiones y proviene del árbol Yacaratiá.

Si bien fue redescubierta por el ingeniero forestal Roberto Felix Pascutti, el padre de la emprendedora TikToker, el origen de este consumo se remonta a la época de los jesuitas y guaraníes, que lo llamaban bajo el nombre de “árbol del pan”.

Los gusanos que comían los guaraníes y jesuitas, se alimentaban de esta especie de árbol. Por lo que , si los gusanos podían alimentarse de él es porque tenia nutrientes que pueden ser necesarios para los seres humanos. Fue así como este ingeniero paso cinco años investigando, hasta que encontró el árbol en la selva de Misiones.

arbol yacaratia.jpg

Como contiene poca celulosa y mucha agua, al procesarlo y trabajarlo su madera se convierte en comestible para los seres humanos. De esta manera Pascutti patento la empresa “Yacaratiá Delicatessen” para comercializar productos realizados con madera. Con ello, se volvió reconocido mundialmente y comenzó a exportar madera comestible a distintos restaurantes alrededor del mundo. Finalmente fue su hija, Vanina, quien continuo con su legado y comenzó a popularizar este consumo a través de su TikTok e Instagram.

"Una vez que el árbol de yacaratiá cae en el monte nosotros buscamos la madera, nos fijamos que haya sido natural su caída, se extrae e inicia el proceso de cocinado en frio y luego con calor. En un aserradero se cortan lonjas del tamaño de un machimbre, y de allí se realizan los diferentes productos como ser maderas en almíbar, chocolates, confituras, alfajores de madera, con la viruta del árbol se realizan mermeladas con sabores de frutos como rosella, mamón, mango, frutilla, acerola, pitanga, ananá, guayaba, yabuticaba y otros frutos tradicionales; con el néctar se pueden hacer tragos, reducciones de salsa y mucho más. Los productos a simple vista tienen como un almíbar, pero no, es la misma sabia del árbol, el líquido que emana lo que lo hace parecer estar en almíbar", explicó la usuaria de TikTok para "El Territorio"

madera yummy.jpeg Vanina via Instagram

