El aclamado unipersonal "Suavecita" vuelve a Rosario

Desde su estreno, la producción de Bontempo fue reconocida como una de las propuestas más originales y aclamadas del teatro independiente argentino. En 2024, se consagró ganadora del Premio ACE a Mejor Actuación Femenina en Obra para un Solo Personaje por la interpretación de Camila Peralta, y en 2023 recibió el Premio Trinidad Guevara a Revelación Femenina.

También se llevó el premio María Guerrero en 2023, donde obtuvo distinciones por Actuación Unipersonal, Fotografía e Iluminación, y sumó nominaciones clave como Dramaturgia por el trabajo de Martín Bontempo.

La palabra de sus realizadores

En su primera visita a la ciudad, Bontempo y Peralta conversaron con La Capital sobre la obra.

SUAVECITA PORTADA.jpg

Su director explicó el origen del universo que da vida a la pieza: “Desde chico me volvió loco el mundo de los santos populares. Me interesan esos espacios donde la fe y la ficción se cruzan”. Su experiencia laboral en hospitales también nutre la obra: “Durante veinte años trabajé entrando y saliendo de hospitales públicos. Hay un nivel de detalle muy realista en los personajes y situaciones”.

El otro escenario clave de la obra también aparece como conocido y cercano para el autor. “Trabajé para una empresa que vendía productos médicos así que durante veinte años entré y salí de hospitales públicos todo el tiempo. Así que hay mucho nivel de detalle en las cosas que pasan en la obra, de personajes que aparecen, que son muy realistas”, detalló Martín. A partir de estos dos elementos, el autor operó activamente la búsqueda de acercar “mundos que en apariencia no se podrían juntar”. “Unir una imagen con otra, una idea con otra y generar una variante que es un mundo particular. En este caso me parecía que había un universo muy grande para desgranar”, anticipó Bontempo, sin aportar ningún dato demasiado revelador y reservar la experiencia completa a los espectadores.

“Cuando Martín me mandó el texto, antes de empezar a ensayar, me pasó algo inmediato y fue que me emocioné muchísimo. Y el texto no es de llorar, me emocionó algo de la forma que había encontrado de describir la situación, la poética de la obra en general”, apuntó por su parte Camila Peralta en aquel momento. Es que “Suavecita”, tanto la obra como el personaje, buscan expresar sin ingenuidad esa humanidad que aparece de formas excepcionales en los bordes más ásperos de la vida en común.

SUAVECITA.jpg

“A mí es un universo que me emociona. No sé si es porque creo realmente, porque tengo la ilusión de que existan esas cosas o porque me gustan los movimientos que generan en la sociedad estos personajes. Hacer una ficción así, hoy en día con la realidad tan cruel que estamos viviendo en el país pero también en el mundo, en la que aparezcan estos espacios de fantasía me da felicidad, tranquilidad, esperanza”, aportó Camila, quien trazó una continuidad entre el universo de “Suavecita” y el propuesto, por ejemplo, en la celebrada novela “Las Malas” de Camila Sosa Villada.

Para darle forma a esta santa pagana, Bontempo y Peralta se embarcaron en un proceso largo de ensayo, donde texto y cuerpo fueron articulando la propuesta a pura prueba y error. “Ensayamos muchísimo tiempo, casi todos los días. El proceso fue muy largo y muy intenso, pero también muy divertido. Pasó por muchos lugares. Hubo días donde yo me iba del ensayo super frustrada sintiendo que no iba para ningún lado, y Martín me calmaba. Y también muchos momentos hermosos y de hallazgos. Creo que llegamos a algo que a los dos nos tiene super contentos y nos dan ganas de hacerla todo el tiempo”, repasó Camila.

“A mí lo que me interesa justamente de la dramaturgia es que son textos para poner en escena. Para mí era una obviedad de que cuando llegara al ensayo la obra iba a mutar. Cuando escribo me interesa dirigir porque trabajo con el texto como si fuera una partitura. Después somos una banda ensayando y componiendo, cada cual afina su instrumento y le va aportando su propio color”, sumó Bontempo, que resaltó las contribuciones tanto de la actriz como de Camila Miranda, asistente de dirección.

“La obra tiene la particularidad de que aparecen otros personajes sin estar, así que la actriz tenía que tener una ductilidad muy zarpada para poder ponerse en la piel de tantos personajes. Y yo sabía que Cami para eso es especial porque siempre que trabajamos juntos, jugamos a eso. Entonces quién mejor que ella, con la confianza que nos tenemos. Seriamente jugamos a construir esta historia”, elaboró el autor.

