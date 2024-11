La contundente opinión de Guido Süller excomisario a bordo, sobre Aerolíneas Argentinas

“La intención de la línea aérea no es ganar dinero, es conectar a los argentinos con todos los puntos de la Argentina que es el octavo país más grande del mundo”, afirmó Süller. Llevándolo a otro terreno, los periodistas de Todo Noticias quisieron saber:“¿No son privilegiados los trabajadores de aerolíneas?”. A lo que Guido repreguntó: “¿¡Pero cómo van a ser privilegiados!?”. Luego expuso el trabajo de la tripulación: “No es un disfrute, no es que llegás a Roma y te vas a pasear. Llegás a Roma y no podés salir de la habitación del cansancio que tenés porque tenés que volver”. Sostuvo: “Los vuelos son interminables y la fatiga de vuelo, el cansancio. Solamente un tripulante puede saber lo cansado que un llega después de un vuelto transoceánico”.