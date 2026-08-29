Qué ver este fin de semana en plataformas de streaming

Con el fin de semana, llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming y definir qué ver.

Encontrar una película que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

La experimentación y la fantasía llegaron a un punto indescriptible cuando el director griego Yorgos Lanthimos (“The Lobster", “The Favourite”, “Kind of Kindness”) estrenó en 2023 “Poor things”, traducido al español como “Pobres criaturas”. Aclamada por la crítica y ganadora de distintos galardones , la película está protagonizada por una inigualable Emma Stone que ganó su segundo Oscar a mejor actriz por esta interpretación.

>> Leer más: Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Combinando la ciencia ficción con la comedia y algunos valores valiosísimos para la época, la película disponible en Disney+ cuenta la historia de Bella Baxter, una mujer que vuelve a la vida gracias a un científico y que comienza una aventura inexplicablemente libre por el mundo, desafiando los prejuicios y comprometiéndose con la igualdad y la liberación del género femenino.

Stone interpreta, como solo ella puede hacerlo, a una Frankenstein ávida de sexo y experiencias en una Europa decadente e imaginaria de finales del siglo XIX. “Hasta ahora la industria no ha estado preparada para recibir una película como esta”, señaló el director.

“Misántropo”- HBO Max

Damían Szifrón (“Los simuladores”, “Relatos salvajes”) dirige un thriller policial psicológico protagonizado por Shailene Woodley y Ben Mendelsohn. “Misántropo” es su primera película rodada en Estados Unidos y gira sobre temas como la violencia y la alienación mientras explora la mente de un asesino.

La película sigue a Eleanor Falco, una joven policía de Baltimore con un pasado complejo que es convocada por Geoffrey Lamarck, un investigador del FBI que se encuentra en búsqueda de un francotirador que ha realizado un ataque masivo.

Eleanor se destaca justamente por la forma en la que estudia y analiza los comportamientos de los criminales, por lo que se vuelve una pieza clave para develar la incógnita que tiene a la policía alerta. Pero a medida que avanza la cinta, Eleanor empieza a identificarse cada vez más con la forma de pensar del asesino, ya que ella también tiene una idea desalentadora de la sociedad. Así, la trama no se queda en el thriller sino que ofrece todo un análisis psicológico que desafía a la protagonista a poner límites entre la comprensión y la justificación de los actos criminales.

>> Leer más: Tres producciones con mujeres protagonistas para ver en streaming

“Barreda” - Prime Video

La historia del cuádruple femicida platense Ricardo Barreda llegó a la pantalla de Prime Video. La película, dirigida por Daniela Goggi ("Absurdah", "El hilo rojo" y "El rapto"), está protagonizada por el actor rosarino Luis Machín en el papel de Barreda y cuenta con un destacado elenco integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiott, Paola Barrientos y Alberto Ajaka. Se trata de una versión de ficción del crimen que sacudió y dividió al país.

El relato tiene lugar el 15 de noviembre de 1992, cuando en su casona de La Plata, Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa Gladys Margarita Mc Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24).

El odontólogo primero negó la acusación del cuádruple crimen e intentó hacer pasar el hecho como un robo a su casa, pero finalmente confesó y en 1995 fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y un homicidio simple. Según contó él mismo en el juicio, los asesinatos fueron una reacción suya a los "maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas".