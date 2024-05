Jueves de estrenos: qué ver en cines esta semana

Con David Leitch en la dirección, no se pueden esperar más que buenas secuencias de acción. El realizador, ex doble de riesgo, es autor de la primera “John Wick” (con Keanu Reeves), devenida un ejemplar de culto del género, y otras películas como “Atómica” (2017), “Deadpool 2” (2018) o “Tren bala” (2022).

Embed - The Fall Guy (2024) - Tráiler Subtitulado en Español

“La Habana de Fito”

En este documental dirigido por Juan Pin Vilar, Fito Páez, sentado en la terraza de un tradicional hotel de La Habana, “cuenta su historia de amor con Cuba: su música, su gente, así como su compleja realidad y sus contradicciones”.

El filme, que tuvo estreno nacional recientemente en el marco del BAFICI (Festival de Cine Independiente de Buenos Aires), cuenta con entrevistas exclusivas a Fito, además de testimonios de Pablo Milanés, Cecilia Roth, Carlos Alfonso, Ele Valdés, Luis Alberto García y Wendy Guerra, entre otros.

Además de reconstruir su entrañable (y correspondido) vínculo con la isla, a la que Páez llegó por primera vez en 1987 tras el asesinato de su familia en Rosario, durante las entrevistas exclusivas que son el eje del filme, el músico también formula algunas críticas al gobierno cubano. Esto hizo que, por decisión del Ministerio de Cultura cubano, el estreno del documental fuera prohibido en el país, y que se emitiera en 2023 en la televisión una versión censurada, sin la autorización de Juan Pin ni de Páez.

Embed - LA HABANA DE FITO | TRAILER

>> Leer más: Llega a Rosario La Habana de Fito, el documental prohibido sobre sus días en Cuba

“Amor, sangre y mentiras”

Este thriller dramático, protagonizado por Kristen Stewart y Katy O’Brian, está dirigido por la británica Rose Glass. Se trata de la segunda película de la realizadora, que dio que hablar mundialmente con su ópera primera de terror “Saint Maud”, la cual le valió el reconocimiento como Mejor Directora Debut en los British Independent Film Awards.

Seteada a finales de los ochenta, “Love Lies Bleeding” sigue la historia de Jackie (O’Brian), una joven fisicoculturista que de camino a una competencia en Las Vegas conoce a Lou (Stewart), la manager de un gimnasio de pueblo. En este encuentro, nace un amor pero también un peligro: la familia de Lou encabeza un grupo criminal que pondrá a prueba a la dupla.

Embed - Love Lies Bleeding Trailer #2 (2024) | Español [Subtitulado/CC]

“Garfield: fuera de casa”

Garfield, el famoso gato amante de la lasaña, está a punto de vivir una aventura fuera de casa. En este filme animado, el entrañable personaje (creado por el historietista Jim Davis) se reencuentra inesperadamente con su padre, un gato callejero llamado Vic. Junto a su amigo canino Odie, deciden abandonar su tranquila vida doméstica para unirse al polémico Vic en una odisea.

La película está dirigida por Mark Dindal, de larga trayectoria en el género: realizó “Chicken Little” en 2005, que fue un suceso mundial, y estuvo a cargo de los efectos especiales de “La Sirenita” original de Disney de finales de los ochenta.

Embed - Garfield: Fuera de Casa | Tráiler Oficial

>> Leer más: Los estrenos de mayo en Netflix, Amazon, Max y Disney +

“Star Wars Episodio 1 - La Amenaza Fantasma”

En el marco de su 25º aniversario, y del May The 4th (el día internacional de Star Wars, que se celebra anualmente en esa fecha por la similitud fonética en inglés con el comienzo de la frase “May the force be with you”), se reestrena en cines de todo el mundo el filme que inauguró la saga de culto dirigida por George Lucas. En los inicios de la historia, el joven Anakin Skywalker comienza su aventura y enfrenta sus primeros desafíos, guiado por el caballero jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

“Episodio 1”, estrenada originalmente el 19 de mayo de 1999, no sólo dio el puntapié inicial a una de las franquicias más famosas y determinantes de la historia del cine y la cultura popular, sino que dejó huella en la forma de desarrollar efectos especiales y se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Además de la oportunidad de ver el filme en varias salas de la ciudad, el sábado 4 de mayo habrá además actividades especiales, con la proyección de otros filmes de la saga y la presencia de algunos interpretadores de personajes como los Stormtroopers, Darth Vader o Chewbacca.

Embed - Star Wars: The Phantom Menace | 25th Anniversary Trailer

“Horrorland”

Una exclusiva noche privada de Halloween en el parque de diversiones sueco Liseberg se convierte rápidamente en una verdadera pesadilla. A Fiona, la encargada del lugar, le toca ocuparse de una visita exclusiva que ganaron unos ex compañeros de secundaria. En medio de los juegos y el paisaje típico de este tipo de espacios, la diversión se volverá terror cuando se den cuenta que no están solos en el parque, y que deberán enfrentar los pecados de su pasado para poder salvarse.

Dirigida por el Simon Sandquist ("Invisibles", "Posesión"), “Horrorland” se suma a una colección de películas del género ambientadas en parques de diversiones, entre las que se cuentan obras de culto como “La casa de los horrores” (1981) de Tobe Hooper y “La casa de los 1000 cadáveres” (2003) de Rob Zombie.