Joaquín Sabina se arrepintió y tendrá una segunda gira de despedida

"Ya sé que en la última gira alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión, porque lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América y España con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida", anunció cantante andaluz de 75 años con un video publicado en Instagram.