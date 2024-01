Intrigas del mundo real en una comedia con espías de ficción

“Argylle: agente secreto”, una de las películas más esperadas de 2024, llega finalmente este jueves a los cines rosarinos precedida de una serie de rumores que sólo han contribuido a hacer del film un fenómeno de redes antes de su estreno en el que se mezclan ficción y realidad, tal como ocurre en la trama del film. La película está protagonizada por Henry Cavill, el ex Superman, y a pelará en tono de parodia a algunas de las tradiciones de las películas de James Bond fusionadas con cine fantástico, pero además marca el debut de la cantante Dua Lipa como coprotagonista en rol de mujer fatal y estuvo en el centro de la especulaciones por la autoría del libro que inspiró el film, una misteriosa novelista que para los fans sería ni más ni menos que Taylor Swift.

Pero allí no terminan las referencias. La pasión de Vaughn por las películas de espías es obvia en su universo “Kingsman” protagonizado por Colin Firth, pero en “Argylle” el director se propuso burlarse de algunos de los clichés de James Bond. Uno en particular salta por los aires, como contó a Vanity Fair: “Como ya he dicho, soy culpable de los espías guapos y elegantes, con grandes cortes de pelo y trajes maravillosamente cortados. Pero en realidad, si sos un espía, es algo bastante tonto porque vas a ser el tipo que llame la atención en la sala. Un buen espía debería ser la persona que menos esperas que sea un espía... Y de eso va esta película. Es como dijo Roger Moore sobre James Bond: «¿qué clase de espía entra en una habitación y todo el mundo sabe su nombre, qué hace y lo que le gusta beber?» Es ridículo. Y ahora nos divertimos destruyendo esos tópicos”.