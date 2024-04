Harvey Weinstein fue internado luego de que anularan una de las condenas

El ex productor de Hollywood Harvey Weinstein fue hospitalizado en la ciudad de Nueva York, días después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulara su condena por violación de 2020.

"El señor Weinstein tiene antecedentes de presión arterial alta, problemas cardíacos y una gran variedad de otras afecciones de salud. El viaje de la Unidad Médica Regional de Walsh a Nueva York desencadenó algunos de los problemas de salud que justificaban un seguimiento más cercano”, dijo el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, en un comunicado a Variety.

El jueves, el tribunal determinó en un fallo de 4-3 que el juez del juicio de Weinstein había mostrado prejuicio al permitir que las mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso. El tribunal ordenó un nuevo juicio.

“Reafirmamos que ninguna persona acusada de ilegalidad podrá ser juzgada sobre la base de pruebas de delitos no imputados que sólo sirven para establecer la propensión del imputado a una conducta delictiva”, escribió la jueza Jenny Rivera en el dictamen mayoritario del tribunal. "Es un abuso de discreción judicial permitir acusaciones no comprobadas de nada más que mal comportamiento que destruye el carácter de un acusado pero no arroja luz sobre su credibilidad en relación con los cargos penales presentados en su contra".

En el caso de Nueva York de 2020, Weinstein fue encontrado culpable de agresión sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado. Estaba cumpliendo su sentencia de 23 años de prisión en el Centro Correccional Mohawk en Rome, Nueva York.

El ex magnate del cine permanecerá encarcelado ya que también fue declarado culpable de violación en Los Ángeles en 2022 y sentenciado a 16 años adicionales de prisión. Sin embargo, Weinstein fue absuelto en el juicio de Los Ángeles de los cargos que involucraban a una de las mujeres que testificó en su caso de Nueva York.

Entre las celebridades de Hollywood que denunciaron acoso o abuso sexual por parte de Harvey Weinstein se encuentran Angelina Jolie, Uma Thurman, Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Lupita Nyong'o, Mira Sorvino, Daryl Hannah, Asia Argento, Ashley Judd, Rosanna Arquette, Heather Graham, Annabella Sciorra, Angie Everhart, Claire Forlani, Eva Green, Lena Headey, Léa Seydoux, Lauren Holly y Rose McGowan, entre otras.