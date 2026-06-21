Murió Pablo Más Albert, uno de los participantes de "100 % lucha"

Alcanzó gran popularidad en 2006 como el Teniente Steve Murphy. "Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida", lo recordó Vicente Viloni

Pablo Más Albert, recordado por interpretar al personaje del Teniente Steve Murphy en el programa televisivo "100 % lucha", falleció a los 57 años. "Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida", lo recordó Vicente Viloni, uno de sus compañeros en el certamen de de lucha libre profesional.

No se conoció la causa de su muerte, aunque usuarios que comentaron el mensaje de Viloni afirmaron que arrastraba algunos problemas de salud.

Más Albert alcanzó gran popularidad a partir de 2006, en la primera emisión del ciclo, con el personaje del Teniente Steve Murphy. Según la historia del programa, era un militar estadounidense oriundo de Utah que había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el campeonato de "100 % lucha" para poder regresar a su patria.

Aunque nunca logró conquistar el título principal, sí obtuvo un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd en 2007. Durante su paso por el programa también protagonizó una de las rivalidades más recordadas frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos.

El luchador también encarnó al enmascarado Sodrak, Amo de la Oscuridad, personaje con el que integró la "Dupla del Terror" junto a Cara de Máscara.

Tras su salida de "100 % lucha" en 2008, continuó su carrera en "Guerreros del ring" y encabezó el piloto de "Show Catch" en 2011.

“Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”, publicó Viloni en redes sociales.

El histórico referente de "100 % lucha" también recordó la pasión que ambos compartían por el catch y expresó: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: una más y va a ser la mejor. Hasta pronto. Te quiero mucho”.