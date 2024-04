"Gran Hermano": regresó el "congelados" y llegó un sobre rojo que cambiaría las reglas del juego

La noche comenzó con el sonido del timbre del "congelados ", y todos los participantes debieron quedarse quietos. Como en cada edición del juego, que suele tener consecuncias dentro del reality, alguien ingresó a la casa más famosa del país. Los invitados suelen ser seres queridos de los "hermanitos", quienes se emocionan al verlos, pero igual deben mantener la compostura para no ser sancionados.

Esta vez, los invitados a la casa de Gran Hermano fueron Francisco y Victoria, los hijos de Darío , participante que forma parte del grupo de los nuevos ingresos , quienes se sumaron a la competencia hace poco más de un mes. No entraron los dos juntos, sino que el primero en pasar por la puerta fue el joven, y luego se sumó su hermana.

“Che, qué bello esto. No lo puedo creer. ¡Qué hermoso, la puta madre!”, fue lo primero que dijo Francisco al ingresar a la casa. Acto seguido, se dirigió hacia el living, donde se encontraban todos los participantes. Ellos, inmóviles, no podían hacer mucho, pero el hijo de Darío comenzó a nombrarlos uno por uno: "Manzanita", "Diosa Virginia", dijo el joven mientras pasaba.

Finalmente, Francisco se encontró con su padre, quien ya tenía los ojos llenos de lágrimas, pero igual tenía que mantenerse quieto. "Hola, viejo", le dijo y agregó, mientras lo abrazaba: "Estoy muy orgulloso de vos, boludo. Es increíble esto, pa". "No puedo creer lo orgulloso que estoy de vos que estés aprovechando tu momento. Después de todo lo que hiciste con tu familia, con tu familia, con tus hermanos y como los ayudaste. Ahora nosotros y verte disfrutar de esta casa hermosa no lo puedo creer", expresó el joven, emocionado.

"Dale. A lo Boca", le dijo Francisco a su padre, pidiéndole que gane la competencia. "Te amo con todo mi corazón. Estás fachero, hijo de puta", continuó, entre risas.

Para cerrar, el hijo de Darío le dio un mensaje a todos los participantes: "Me gusta hacerlos recordar que, tal vez por los días encerrados no se acuerdan que hay una energía detrás de esa puerta que no se puede creer. Lo estoy sintiendo". "¡Dale, Boca y dale Dario, papá!", arengó el chico antes de partir.

Luego ingresó Virginia, hermana de Francisco e hija de Darío. Al igual que el joven, la chica le dio mensajes de ánimo a su padre y le dio su total apoyo. "Te quiero tanto. No llores y no te muevas", le pidió al participante de "Gran Hermano" .

"Mirame, estoy bien y estoy feliz. Estoy muy orgullosa de vos que después de todo lo que hiciste por nosotros, tanto tiempo, ahora estás haciendo esto que vos querés", le dijo Virginia a Darío, su padre.

El anuncio de Santiago Del Moro que podría cambiarlo todo

Además del momento emotivo con el ingreso de los hijos de Darío, esta lunes por la noche en "Gran Hermano" hubo un anuncio que podría cambiarlo todo. Unos minutos pasados la medianoche, Santiago Del Moro, conductor del ciclo televisivo abrió un sobre rojo que promete modificar las reglas del juego.

"Tenemos que abrir el sobre rojo", le dijo Del Moro a la audiencia. "Mañana sonará el teléfono rojo, que realmente cambiará el juego", leyó el periodista, luego de sacar el comunicado del sobre.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en bromear sobre esta situación. Muchos señalaban que se volvió una experiencia recurrente en el reality show que adelanten algun tipo de anuncio para crear expectativa, pero que logren el impacto deseado en el público.