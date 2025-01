"Gran Hermano": en medio de llantos, Keila dejó la casa y el líder eliminó a otro participante

"Se le terminó la paciencia a Big", anunció Santiago del Moro, conductor de "Gran Hermano", al anticipar la abrupta salida de la casa de Keila, la participante que sostuvo en numerosas ocasiones que no se encontraba a gusto en el juego pero que no quería abandonar. “El reality no puede tener a alguien que no quiere jugar”, remarcó Del Moro, y Gran Hermano echó a Keila.