Gran Hermano: Lucila La Tora fue eliminada de la casa por segunda vez

Habló Camila, y anunció: “Claramente, quiero quedarme en la final. Estoy agradecida por todo y acá adentro me voy conociendo cada día más. Y empecé a disfrutar siendo yo misma, que me sorprendió porque me costó mucho abrirme al 100% y ahora lo logré. Esto lo soñé desde que soy muy chica, pero que pase lo que tenga que pasar. Todo pasa por algo y el destino ya está escrito”.

Después fue el turno de Lucila que, visiblemente emocionada, declaró: “Obviamente, quiero pedirle a la gente que no me vote. Este es mi sueño y me costó mucho llegar hasta acá. Siempre jugué y fui buena persona y lo afirmo. Siempre me manejé con mi lealtad, con humildad, nunca subestimé y siempre respeté la casa de Gran Hermano y la disfrute todos los días. Estoy feliz, agradecida, pero siento que todavía no es mi momento. Sé que lo de afuera es maravilloso, pero no me quiero conformar”.

Cuando finalmente se le comunicó que era la elegida para dejar la casa, Lucila se dirigió a la habitación para agarrar la valija. Sus compañeros la acompañaron, a excepción de Romina y Julieta que se quedaron celebrando la noticia en el living. Después de la próxima gala de eliminación, se conocerá a los cuatro finalistas.