"Gran Hermano": Alfa abandonó la casa y se definió la placa de esta semana

El reality atraviesa momentos de fuerte tensión tras el ingreso de dos ex participantes , quienes alteraron los humores de los jugadores.

Este miércoles fue una noche caliente y emocional en Gran Hermano , en medio de la polémica llegada de dos ex participantes que subieron la tensión entre los jugadores de esta edición. Al comenzar la velada, Santiago del Moro informó que Walter “Alfa” Santiago abandonó la casa por “diversos motivos” , entre ellos sus grandes diferencias con Ariel Ansaldo.

Tras la eliminación de Alfa, los hermanitos se acercaron uno por uno al confesionario para tomar la decisión de a quiénes nominar esta semana y conformar la placa del próximo domingo . El único participante que no podría recibir votos fue Damián , quien había recibido una fulminante luego de la visita de Agostina y gracias al sobre que dejó durante su paso.

El voto de Ariel y la espontánea

El primero en pasar fue Ariel, que a pesar de estar solo unos días dentro de la casa tuvo la potestad de nominar. Big Ari le dio dos votos a Federico (Manzana) y uno a Bautista. “No quiero ser responsable de que ninguno se vaya el domingo, en serio. Es un grupo de una generosidad enorme conmigo. Hacía meses y años que no me sentía con esta plenitud. Lo valoro y, entonces, los motivos son que los veo fuerte y veo difícil que se vayan”, confesó.

Mientras cada uno de los jugadores emitía sus votos, llegó el turno de Juliana, quien realizó la nominación espontánea. Furia aprovechó el poder que otorga esta herramienta y le entregó tres votos a Darío y dos a Joel.

Cómo quedó conformada la placa

Con la decisión de cada uno de los participantes ya anunciada, la placa de esta semana quedó finalmente conformada de la siguiente manera: Damián (fulminante), Emmanuel (15 votos), Joel (10), Mauro (9) y Florencia (6). A pesar de esto, todavía resta que Paloma, que ganó el liderazgo, utilice su beneficio de sacar a uno de los nominados y reemplazarlo por otra persona durante la noche de este jueves.