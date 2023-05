"FUBAR": Un padre (y agente de la CIA) en apuros

Hasta ese momento, Emma ignoraba que su padre era agente y creía que era un empresario mediocre dedicado a la venta de suplementos vitamínicos y máquinas para gimnasios, y él adoraba a la versión anterior de su hija, una chica de aspecto virginal, sensible y comprometida con una ONG que trabaja con sectores vulnerables de la población, que toca el violín, que no bebe, no fuma, tampoco dice groserías y que tiene un novio educado y sobre todo previsible. El contraste entre la imagen del pasado y lo que descubre apenas llega a Guyana es la base del humor que despliega “FUBAR”. Schwarzenegger, aunque no renuncia a las escenas de acción, parece disfrutar y convence en su papel de señor mayor, conservador y de padre sobreprotector, al que un día sus planes se le ponen patas arriba cuando pensaba que había llegado el momento de descansar.