Fito Páez pasó por otro bar tradicional de la ciudad en el día del estreno de la serie "El amor después del amor"

El amor de Páez por los bares tradicionales, entre otros componentes del paisaje rosarino, es amplio y un tema recurrente en su música . En uno de sus más recientes discos, "The Golden Light", le dedicó una canción homónima a la "Cervercería Gorostarzu".

Este martes el artista había estado en el bar Junior almorzando con su hija Margarita. Incluso grabó un video para las redes sociales del lugar y les dejó un mensaje celebratorio.

“Es uno de los bares de mi infancia, de mi vida”, afirmó Fito, con genuina alegría. “Vinimos a comer un Menditeguy y un sandwich especial que nos hicieron de pavita. Porque siempre nos miman tanto”, siguió. Después, felicitó al tradicional bar por cumplir setenta años, “diez años más que yo”, agregó en referencia a su reciente cumpleaños de sesenta (a comienzos de marzo).

“Es una alegría para la ciudad y un orgullo tenerlos aquí. Porque es una casa emblemática que por suerte todavía no fue descubierta porque si no tendría sucursales en todos lados del mundo y no sería el Junior que uno ama. Porque uno, en el fondo, también es un purista”, detalló Fito entre sonrisas.

Fito Páez está en Rosario. Al mismo tiempo que la serie "El amor después del amor" llegó a las pantallas de Netflix para mostrar un vistazo a los comienzos de la carrera del músico. Desde su vínculo con la ciudad, sus momentos más oscuros y sus amores.

Este miércoles estuvo acompañado de dos de sus laderos. Con Coki Debernardi con lo une una amistad entrañable y compartieron compartieron escenario muchísimas. Y Carlos Vandera hoy forma parte de su banda, como ya lo hizo varias veces a través de los años.