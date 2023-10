Cuando le consultaron por las alianzas electorales que Milei tejió en los últimos días con sectores de Juntos por el Cambio, Florez se abstuvo de tomar una postura: “No tengo nada para decir, no puedo opinar porque no sé, que opine la gente que sabe. Yo estoy de novia con él, lo amo, lo acompaño y estamos juntos. Imaginate lo que son nuestros días, estamos llenos de actividades tanto él como yo, y buscamos los momentos para vernos. Eso es lo lindo que tengo para transmitir”.

También negó el supuesto cierre del colegio del barrio de Palermo donde emitió su voto el domingo, poco antes del cierre de los comicios. La institución estaba rodeada por fuerzas policiales y vallas, que custodiaron el ingreso de Fátima a la escuela, lo cual generó quejas de otros votantes.

“Yo nunca en mi vida cerré una escuela, no la cerraría, no tengo el poder para hacerlo. Y si tuviera ese poder, nunca lo usaría de esa manera. Fue terrible todo lo que dijeron, una injusticia enorme. Nunca en mi vida hice ni haría eso. Así que por favor averigüemos quién dijo eso, porque la que quedó mal fue mamita. Y eso no está bueno. Fui a votar en taxi, me volví con los chicos como cualquier persona y si tengo que hacer una cola de cinco horas, la hago”, explicó la humorista.

“Me dolió mucho lo que se dijo. Es un lugar incómodo, más cuando yo no lo hice, no lo pedí, no lo pediría. La única puerta que abro y cierro es la de mi casa. Me dolió mucho porque si lo viera en otra persona me daría una bronca espantosa”, ratificó Florez.