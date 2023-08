Son muchos los artistas que se anotaron en la lista de “emprendedores de la belleza”, y por supuesto que todos insisten en el gran mandato de este presente: aseguran que sus productos son “cruelty free” (no testeados en animales), naturales y sustentables. Ahí están Millie Bobby Brown (con su marca Florence by Mills), Ariana Grande (r.e.m beauty), Jessica Alba (Honest &Co, que hizo punta entre las líneas “ecofriendly”) y Drew Barrymore (Flower Beauty, una marca low cost en la cual la mayoría de los productos no cuestan más de 12 dólares). Incluso los hombres apostaron por este negocio: Brad Pitt lanzó su propia línea de cosmética masculina, Le Domaine, y Jared Leto hizo lo mismo con Twentynine Palms. Pero las principales jugadoras en este campo son Rihanna, Selena Gómez, Lady Gaga y Jennifer López.