Fabi Cantilo: "Me gasté todo, tengo que hacer dos shows por mes para pagar el alquiler" La cantante habló de cómo dilapidó sus ganancias en drogas y "por no hacer las cosas bien". También recordó su relación con Fito Páez. 17 de abril 2024 · 18:55hs

La cantante Fabiana Cantilo aseguró que vive "al día" porque dilapidó todas las ganancias de cuatro décadas en la música. "Yo digo: jodete por drogadicta", sentenció, aunque aclaró que lleva once años sin consumir. Y dijo que tiene que hacer "por lo menos dos shows por mes para pagar el alquiler".

Pionera como mujer en el rock nacional, Fabi Cantilo empezó su carrera con Las Bay Biscuits en la década de 1980, y antes de empezar su carrera solista tocó con Los Twist y con uno de los grandes próceres del rock local, Charly García. De esas épocas le quedan las experiencias pero nada material ni económico.

"Me gasté todo mi dinero, tengo para vivir al día. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa", sostuvo en una entrevista con Infobae.

Sin embargo, remarcó que su presente es enteramente su responsabilidad. "Yo digo: jodete por drogadicta, por haberlo sido antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: jodete por no hacer las cosas bien. No me quejo", remarcó.

Cantilo enumeró sus pecados de juventud: "Hacer todos esos despelotes, quedarme sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: a esta no la voy a contratar. Entonces no tenía, como Lali, como Fito, que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic además. Yo no, yo soy Lady Vaga". Sobre los hombres de su vida aseguró que siempre eligió, "obviamente, los malos. Los maltratadores, los mujeriegos. Bueno, no todos porque Fito Páez y Nahuel Lerena que me duraron como cinco años, me padecieron a mí. Todos me amaron con locura". También sostuvo que en aquellos días era "celosa, controladora, pero además hacía lo que quería. Una hija de puta".