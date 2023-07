"Extrañeza": Un autor en busca de sus más famosos personajes

En su extensa obra dedicada a la fotografía, Susan Sontag se preguntó alguna vez qué debía hacer un periodista gráfico como corresponsal de guerra, si tomar la foto de alguien que está por matar a otro o intervenir para que esa muerte no suceda. En el centro de ese interrogante están los conceptos de la realidad y su representación. La historia del cine, el teatro, la pintura, la literatura, la escultura no es ajena a esa compleja relación. Esa tensión está latente también en “Extrañeza”, la extraordinaria película de Roberto Andó que tiene como eje de la trama al dramaturgo italiano Luiggi Pirandello y su obra “Seis personajes en busca de autor”.

En el film, el personaje de Giovanni Verga, que fue un escritor y referente del realismo italiano de principios del siglo pasado, le dice a su amigo Pirandello: “Te has puesto a caminar por un camino desolado, lleno de peligros, que ninguno conoce y no se sabe a dónde llega. Tu has puesto una bomba bajo los cimientos del edifico que nosotroos hemos construido con esfuerzo: la realidad”. Es que “La extrañeza” es una muy efectiva, irónica, conmovedora y por momentos cómica teoría de Andó sobre el origen de “Seis personajes en busca de autor”, la obra más conocida del también autor de “Cada uno a su manera” y “Esta noche se improvisa la comedia”, las tres bajo el signo del teatro dentro del teatro y el humor zumbando en todos los casos.