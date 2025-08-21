La Capital | La Ciudad | conductores

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Cambios de coberturas, actualización de las franquicias y comparación de precios entre compañías son algunos de los recursos para reducir costos sobre los rodados

21 de agosto 2025 · 06:30hs
Los seguros forman parte de una variable para abaratar costos entre los conductores

Los seguros forman parte de una variable para abaratar costos entre los conductores

Seis de cada 10 conductores eligieron reducir los costos de los seguros optando por coberturas más económicas o cambiando de compañía, según señaló en su último informe de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa). Si bien en Rosario no se sintió este comportamiento, “sí se notó un incremento en las consultas para reducir los costos, pero sin bajar la cobertura”, dijo Giani Percivalle, vicepresidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Rosario y Sur de Santa Fe (Apas).

Atemorizados por los gastos ante un posible siniestro, los asegurados de Rosario y el sur de Santa Fe eligen seguir manteniendo la cobertura. La amplia diferencia de precios entre un seguro a todo riesgo, comparado con una cobertura contra terceros, a la hora de algún incidente de tránsito o con el vehículo se convierte en una solución tanto en costos como en trámites.

Entre las ofertas que se encuentran en el mercado, los conductores pueden resguardarse contra daños que ocasionen a un tercero, pero también contra robo o incendio. Quienes elijan una cobertura aún mayor tienen cubierta roturas parciales como cristales por caída de granizo o cerraduras. El siguiente salto es un seguro contra todo riesgo. Frente a esta situación aparece la competencia entre las compañías y la comparativa de precios.

“La mayoría de las coberturas son por el porcentaje. Hoy se ve que uno tenía una cobertura con una franquicia baja (un monto fijo que abonaría el conductor ante un potencial siniestro), entonces en vez de resignar cobertura amplía la franquicia y así bajan el costo del seguro”, explicó Percivalle. En otras palabras, los conductores afinan el lápiz y eligen arriesgarse ante posibles incidentes, para reducir el costo mensual del seguro y darle aire al bolsillo en la diaria.

Valor de la póliza

El seguro contra accidentes y daños es un gasto a tener en cuenta a la hora de hacerse de un vehículo. Al depender del valor del vehículo existe una amplitud de precios, así como también una estabilidad ya que el precio de los rodados no varió, y en algunos casos bajaron. “Ya no son los ajustes que vimos entre 2023 y 2024, que tenía actualizaciones mensuales”, aseguró Percivalle a LT8.

Por su parte, la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa) publicó un informe en el que detalló la actualidad de las agencias de seguros y señaló que el valor de las pólizas depende de tres factores: el incremento de los robos, que obligan a las aseguradoras a cubrir más siniestros; el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil; y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios subieron más que los de los autos 0km.

“Se nota la baja de clientes que antes tenían seguros más altos y ahora eligen pólizas más limitadas”, expresó el director ejecutivo de la Adeaa, Daniel Salazar. La prima o seguro es un fondo para hacer frente a siniestros. "Si roban un auto de un millón, se paga un millón; si vale diez millones, se paga diez. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”, indicó el corredor de seguros.

Cabe recordar que las empresas Orbis y La Nueva, dos aseguradoras con alcance nacional, atraviesan una situación crítica. Mientras la primera se encuentra en etapa de autoliquidación, la segunda está inhibida y prohibida para ejercer, es decir, emitir pólizas. Salazar apuntó a que estás compañías tenían un claro mercado: el de taxis y remises, que viene en retroceso en los últimos años.

Noticias relacionadas
en el nombre del padre: tras anos de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

El municipio lleva adelante operativos de rutina para identificar este tipo de infracción.

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

El Movimiento Solidario Rosario en una de sus jornadas solidarias en los barrios de la ciudad

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Autoridades locales y provinciales, y referentes de Fundación El Libro, presentaron la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal, más juntos que nunca

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El joven de 28 años resultó herido después de una discusión. La hija del sospechoso lo acusó ante la policía

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis
La Ciudad

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Una gran oportunidad para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile
Ovación

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

Newells y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Newell's y una práctica distinta de cara al superclásico del sábado

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Historia del Clásico, capítulo 10: Central cortó la racha en el Coloso y festejó en la Sudamericana

Policiales
El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

La Ciudad
Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo
La Ciudad

Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

Los conductores buscan alternativas de seguros para hacerle frente a la crisis

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
economia

Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Policiales

Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina
La Ciudad

Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina