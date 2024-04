"¡Estoy soltero!": Fátima Florez imitó a Milei después de la separación

Fátima Florez imitó nuevamente a su ahora ex pareja

Acompañada por Marcelo Polino y su grupo de bailarines, la comediante inició su show con una imitación de Cristina Kirchner. “¿Vieron que volví? ¿Me extrañaron?”, exclamó haciendo alusión a la presentación de la ex presidenta en el microestadio de Quilmes.

La comediante se detuvo en el centro e imitando la postura de su ex pareja dijo sus clásicas muletillas, simulando la voz de Milei: “O sea, o sea, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, o sea”.

Porque tras separarse del Presidente salió al escenario disfrazada de Milei y lo imitó así.



pic.twitter.com/rDT1xU8nb4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 28, 2024

Ante la risa del público continuó: “Vamos a poner negro sobre blanco, digamos, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de nuestra vida, la libertad, la propiedad”. Antes de terminar, expresó la frase que repite el Presidente al concluir cada discurso público: “¡Viva la libertad carajo!”.

fatima como Milei.jpg

Por último, la imitadora agregó: “Estoy soltero, uju”. Luego, la actriz exclamó: ¡Cómo me gusta Fátima!”. Según trascendió, el fin de la relación se dio en buenos términos y ambos conservan buena onda y respeto.

La separación de Milei y Fátima

El presidente Javier Milei, a través de sus redes sociales, confirmó el viernes 12 de abril su separación de Fátima Florez, con quien estaba en pareja desde algo más de ocho meses. ¿Los motivos? La intensa actividad laboral de la artista y la "compleja tarea" que enfrenta el líder de La Libertad Avanza al frente del Ejecutivo nacional que les impide que imposibilitan la relación.

En su cuenta de X (ex Twitter), Milei posteó: "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos".

"Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", señaló el mandatario dando por terminada la relación.

La relación había comenzado en agosto del año pasado, cuando varios programas de la farándula comenzaron a hacer referencia a la cercanía que por entonces mostraban el precandidato presidencial y la artista. Luego, ya formalmente, la pareja asistió al programa de Mirtha Legrand, donde terminaron de blanquear la relación.

El día de su asunción como presidente, en diciembre pasado, Milei y Fátima asistieron a la gala del Teatro Colón y en la temporada veraniega, el mandatario asistió en Mar del Plata a una de las funciones que presentaba su ahora ex pareja y subió al escenario para saludarla y besarla apasionadamente, ante los aplausos de una parte del teatro.