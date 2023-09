Esteban Lamothe contó que fue modelo para una estatua de Jesús

Lamothe contó que el trabajo de molde no fue tan fácil como imaginaba. “Me desnudaron, me pusieron una bolsa en los genitales. Me tiraron todo el yeso arriba, que era muy pesado. Me costaba respirar”, detalló. “Después, cuando me sacaron el yeso me di cuenta de que me tendría que haber depilado. Si bien no soy muy peludo tenía pelos en las piernas. ¡No sabés lo que duele cuando te sacan los pelos del empeine! Me arrancaron todo”, sumó con humor.