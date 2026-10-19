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Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

Proveniente de Gran Bretaña, la cinta tuvo su paso por los cines y llegó con una trama distintiva y prometedora a la plataforma

19 de octubre 2026 · 14:11hs
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Primate se encuentra entre las películas más vistas de la semana en Netflix

"Primate" se encuentra entre las películas más vistas de la semana en Netflix

El género de terror tiene cientos de monstruos y villanos que van desde seres humanos a criaturas sobrenaturales. Pero lo que trae la nueva película que sumó Netflix a su catálogo es una premisa que siempre que aparece genera intriga e interés: un animal que se vuelve loco y que se transforma en un peligroso enemigo.

“Primate”, la cinta de terror estrenada en 2025 tiene como particularidad a su villano: un chimpancé. Pero además, no se trata de cualquier chimpancé, sino de la mascota de una adinerada familia. Por lo que el terror comienza a partir de uno de los seres más queridos en el hogar.

Dirigida y coescrita por Johannes Roberts, la película está protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur. Tras su estreno en cines, el film finalmente desembarcó en el streaming con una positiva semana de reproducciones.

>>Leer más: Tres películas nuevas e imperdibles para ver en Netflix

De qué se trata “Primate”

La historia de “Primate” comienza con el regreso de Lucy a su casa en una isla tropical, un evento que se vuelve mortal cuando Ben, el inteligente y querido chimpancé de la familia, se vuelve rabioso. Sin su padre y sin ayuda, ese paraíso se vuelve una prisión en la que Lucy y sus amigos deberán luchar contra la mascota en la que alguna vez confiaron.

>>Leer más: Netflix sumó la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell a su catálogo

Trailer de “Primate”

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