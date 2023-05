Elena Roger viaja en el tiempo en la serie "Entrelazados"

Hasta que Allegra encuentra un misterioso brazalete que la envía a 1994, año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en esa obra a la sombra de Cocó, en el pico de su carrera.

Con viajes en el tiempo, esta serie que completan Emilia Mernes (“Sofía”, la antagonista de Allegra), Kevsho (“Félix”, el amigo-enamorado de Allegra) y José “El Purre” Giménez Zapiola (en la piel de Marco, el chico que conoce en su viaje al pasado y que colaborará con el trío de mujeres) propone bucear en las distintas miradas sobre la “herencia” familiar y también descubrir un pasado desconocido para los espectadores juveniles.

Tras un exitoso paso por el teatro Gran Rex en las vacaciones de invierno de 2022, en esta nueva temporada las tres Sharp logran reunirse alrededor de un mismo deseo -montar una obra musical- mientras el brazalete lleva a Marco de los años 90 al presente y a la década del 70, donde podrá ver la juventud de su padre.

Mientras colabora con las Sharp, Marco deberá descifrar a contrarreloj qué le quiere decir el brazalete y un peligro desconocido que encierra este objeto mágico que permite viajar en el tiempo.

Entrelazados: Segunda Temporada | Tráiler Oficial | Disney+

—¿Cuál es tu balance sobre la respuesta del público en la primera temporada?

—Fui testigo de cómo le pegó a mi hija, de siete años, que estaba alucinada. Me estuvo taladrando la cabeza durante un año y medio preguntándome por la segunda. Se enganchó con la trama, las canciones, los personajes y esto de “¿Quién incendió el teatro?”, “¿Cómo fue que Marco viajó al presente?” y finalmente tuve la posibilidad de verla con ella primero, obligada a no decir nada, y me alucinó porque estaba en llamas.

—Más allá del viaje en el tiempo literal, hay algo de “humanizar” a los padres a partir de comprender de dónde vienen. ¿Qué sentís que aporta esa mirada en una serie juvenil?

—Desde hace un tiempo se habla de las constelaciones familiares, esa técnica para entender por qué nos pasan determinadas cosas investigando en el pasado. Lo que es interesante de esta serie es que ves el viaje, qué les pasó a esos antepasados y qué arrastran los protagonistas de ellos. Antes se usaba más el ocultar las miserias familiares y ahora los padres cuentan un poco más qué les sucedió y es una manera de entender que no sabemos todo, sino que estamos transitando una nueva experiencia al criarlos y podemos tener nuestras equivocaciones. Creo que esta perspectiva abre un diálogo familiar.