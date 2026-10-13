El músico Nicolás Ibarburú trae a Rosario su fusión de candombe con otros géneros

El reconocido guitarrista y cantante de Uruguay se presentará el domingo próximo al frente de un cuarteto junto a su hermano Martín, en batería

El músico uruguayo Nicolás Ibarburú llega a Rosario para presentarse junto a su cuarteto. Lo hará el domingo 18 de octubre en Distrito Siete, Ovidio Lagos 790. Junto a Nico, subirán al escenario su hermano Martín, en batería ; Fernando Silva , en bajo , y Juan Pablo “Juanpi” Dileone, en flauta y teclados .

Nicolás Ibarburú es un guitarrista referente de la música uruguaya, así como de relieve en Argentina, por más de 3 décadas. Nico tiene 15 discos de su autoría, de los cuales 3 son de su carrera solista.

Además ha participado en más de 200 álbumes de músicos nacionales e internacionales. Giró por Argentina, Brasil, Chile, España. Es un compositor en constante búsqueda de la sonoridad del candombe fusionado con distintos géneros (jazz, folklore, rock y funk).

Su obra es de carácter instrumental aunque aborda en su carrera solista canciones cantadas por él o invitadas especiales. Respecto a sus letras, son cantadas en español, ahondando sobre la sensibilidad latinoamericana.

Desde temprana edad Nico obtuvo diversos reconocimientos, nominaciones y premios de Uruguay e internacionales, por trabajos de su autoría o de producciones artísticas (Premios Graffitis, Iris, Fabini, Premio Nacional de Música, Ibermúsicas y Latin Grammy). En 2025 fue ganadora la película La Ruptura (Ar/Uy), de Marina Glezer, en el Festival de Vera Cruz, a mejor música original de Nico. Fundador, sesionista o colaborador en diversas bandas, tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones.

Fue convocado por los músicos más identitarios y populares del Uruguay: Jaime Roos, Hugo Fattorusso, Ruben Rada. Y también en Argentina lo invitaron a unirse al trabajo de autores fundamentales para integrar banda o grabar: Fito Páez (gira Abre y Rey Sol), Luis Alberto Spinetta (álbum Un Mañana), Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur. También tocó y produjo discos para Martín Buscaglia, Adriana Varela, Javier Malosetti, Julieta Rada y Carlos “Negro” Aguirre. Además, en pro de expandir el legado del candombe contemporáneo, desde el año 2005 realiza clínicas y talleres de guitarra y batería junto a su hermano mellizo, Martín Ibarburu