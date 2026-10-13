Los hijos de Romina Yan denunciaron maltratos del padre, con el apoyo de Gustavo Yankelevich

Valentín Yankelevich contó en que sufrió violencia en su infancia. Sus abuelos Gustavo Yankelevich y Cris Morena intervinieron. Su papá Darío Giordano negó las acusaciones

La historia familiar de los hijos de Romina Yan quedó expuesta públicamente después de que Valentín Yankelevich, de 23 años , relatara episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. La entrevista publicada por Infobae este domingo provocó una serie de reacciones: Gustavo Yankelevich contó cómo intervino para que sus nietos dejaran la casa familiar, Cris Morena expresó su apoyo en redes sociales y Giordano difundió un comunicado en el que negó las acusaciones.

El caso, que la familia mantuvo en reserva durante años mientras avanzaba un proceso judicial, se instaló en la agenda pública con el relato de Valentín y las respuestas posteriores de los adultos involucrados.

En la entrevista con la periodista Tatiana Schapiro , publicada por Infobae, Valentín recordó los años posteriores a la muerte de su madre, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, cuando él tenía siete años. Según contó, entre los nueve y los diez años comenzó a sufrir maltrato físico y psicológico por parte de Giordano, una situación que también alcanzó a su hermano Franco.

El joven describió golpes, gritos, encierros y descalificaciones. Dijo que la escuela se había convertido en el lugar donde se sentía más tranquilo porque temía regresar a su casa. También contó que atravesó momentos de profunda angustia y que llegó a tener pensamientos relacionados con la muerte.

“Era un infierno vivir en esa casa”, resumió. Y explicó que, durante mucho tiempo, él y Franco no encontraron adultos que escucharan lo que les ocurría. Primero hablaron con sus abuelos paternos, pero, según su versión, no recibieron la ayuda que necesitaban. Después comenzaron a contarle lo que pasaba a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

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Valentín relató que ambos hermanos pidieron dejar de vivir con su padre y que, finalmente, un viernes fueron con su abuelo a realizar una denuncia. Ese mismo día dejaron la casa familiar y comenzó un proceso judicial que, según contó, se extendió durante varios años hasta que Gustavo obtuvo la tenencia definitiva.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida”, afirmó. Para el joven, su abuelo fue quien le brindó el amor, la seguridad y la contención que necesitaba después de perder a su madre.

Valentín también explicó por qué decidió hablar públicamente después de tantos años: quería contar su experiencia y transmitir un mensaje a otros chicos que puedan atravesar situaciones similares. “Si la primera persona no te escucha, vas a otra”, sostuvo, y pidió a los adultos que presten atención cuando niños y adolescentes cuentan lo que les sucede.

Gustavo Yankelevich contó cómo decidió intervenir

El lunes, Gustavo Yankelevich habló públicamente sobre lo ocurrido en una entrevista telefónica con Intrusos. El productor recordó que fue Cris Morena quien primero le advirtió que algo extraño estaba pasando con sus nietos y le pidió que les prestara atención.

También relató que Franco le había manifestado su deseo de irse a vivir con él, aunque inicialmente no le había contado los motivos. Gustavo explicó que intentó gestionar una estadía temporal para su nieto y que la respuesta de Giordano fue tajante.

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Según recordó, cuando le preguntó si Franco podía pasar una semana con él, su padre respondió que no. Ese episodio lo llevó a sospechar que detrás del pedido había una situación más grave. Después, contó, el adolescente le reveló que sufría agresiones.

HABLÓ GUSTAVO YANKELEVICH Y SE QUEBRÓ EN VIVO. pic.twitter.com/z1YOuQNMXA — Real Time (@RealTimeRating) October 12, 2026

Gustavo explicó que el silencio familiar respondió, en parte, a la necesidad de proteger el proceso judicial. Según dijo, la tenencia inicialmente se otorgó por períodos limitados y las condiciones de convivencia eran monitoreadas. Por eso, consideró que hacer pública la situación podía perjudicar el objetivo de los chicos: quedarse a vivir con él.

“Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día”, sostuvo. También recordó que, tras la denuncia, ambos dejaron la casa familiar y que el proceso judicial derivó en la tenencia definitiva a su cargo.

El mensaje de Cris Morena

Ese mismo lunes, Cris Morena publicó un mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía familiar en la que aparece con Gustavo Yankelevich y sus tres nietos: Valentín, Franco y Azul. “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora.

La publicación llegó después de las declaraciones de Gustavo, quien había destacado que Cris fue la primera en advertir que algo no estaba bien y quien lo alertó para que prestara atención a los chicos.

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En su entrevista, Valentín también había reconocido el acompañamiento de su abuela materna durante el proceso que terminó con él y su hermano viviendo con Gustavo. El joven destacó que ella estuvo presente en esa etapa de sus vidas.

Darío Giordano negó las acusaciones

Darío Giordano difundió en las últimas horas un comunicado en el que rechazó las acusaciones de su hijo. Infobae publicó el contenido del escrito el martes 13 de octubre.

“Esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, afirmó. Giordano sostuvo que ni antes ni después de la muerte de Romina Yan hubo episodios de las características relatadas por Valentín.

En el comunicado, también recordó el impacto que tuvo la muerte de la actriz en su vida y las dificultades de criar a sus tres hijos después de esa pérdida. Dijo que pudo haber cometido errores como padre, pero negó haber ejercido la violencia que su hijo describió.

Comunicado de Dario Giordano pic.twitter.com/24NcMsy8W9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 13, 2026

Giordano cuestionó que su vida familiar fuera juzgada públicamente sin que se conociera su versión y aseguró que no quería convertir el conflicto en una disputa mediática. “Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma”, escribió sobre Valentín, y manifestó que esperaba poder hablar de lo ocurrido en la intimidad.

En relación con la causa judicial, Giordano sostuvo que tuvo una resolución favorable para él y presentó documentación. Infobae precisó que el expediente al que se refirió estaba vinculado con una denuncia por lesiones leves agravadas por el vínculo, por un hecho investigado en octubre de 2015, y que la causa prescribió antes de llegar a juicio.