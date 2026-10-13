La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió una marca de lavandina por falta de registros

El producto no se encontraba registrado ante el organismo, lo cual impide garantizar su seguridad y eficacia

13 de octubre 2026 · 12:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El producto fue prohibido por Anmat por falta de registros

El producto fue prohibido por Anmat por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de una marca de lavandina. La medida rige sobre todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea y alcanza a todos los lotes del producto.

La decisión quedó establecida en la Disposición 6539/26, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó al constatar que el producto en cuestión no se encontraba inscripto ante la Administración Nacional y tampoco fue posible identificar un establecimiento responsable de su elaboración.

Por su parte, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no existían registros del producto en su jurisdicción. Y cuando la firma responsable del producto fue notificada al respecto, el organismo sanitario no obtuvo respuesta.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Y como se trata de producto domisanitario sin registro, la precaución debe ser aún mayor. Por lo tanto, el producto quedó prohibido.

>>Leer más: Anmat prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema para tratar problemas óseos

La lavandina prohibida por Anmat

El producto recientemente prohibido por Anmat se identifica como:

  • Agua Lavandina 656 Profesional

La medida alcanza a todos los lotes del producto. Y es importante que los usuarios se abstengan de utilizarlo ya que puede resultar un riesgo para la salud.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
quien era el joven de pergamino que murio atropellado en punta cana: el sueno de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal mayor a 12 millones de litos por segundo, lo que motivó al cierre preventivo de sus instalaciones.

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río

El Papa León XIV enfrentará mañana martes una cirugía para extirpar un nódulo en los pulmones

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

El Premio Nobel de Economía 2026 fue concedido a Robert Hall y Michael Woodford.

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica

Ver comentarios

Las más leídas

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Lo último

El músico Nicolás Ibarburú trae a Rosario su fusión de candombe con otros géneros

El músico Nicolás Ibarburú trae a Rosario su fusión de candombe con otros géneros

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Desde el Instituto Nacional del Agua prevén un marcado ascenso en las mediciones tras las lluvias que se vienen dando en el corazón de la Cuenca del Plata
Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Por Tomás Barrandeguy
Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos
Policiales

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras
Policiales

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza
Política

Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte
Policiales

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Ovación
Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito
Ovación

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Cuándo corre Colapinto: el argentino intentará revertir su mala racha en Austin

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Central, hoy: con todos los soldados y en el momento justo para ir por más

Policiales
Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras
Policiales

Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió graves quemaduras

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Violento asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas y aportar datos

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

Femicidio en Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el crimen?

La Ciudad
Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Este miércoles, llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia

Este miércoles, llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia

Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público

Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público

Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios

Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse
Zoom

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido
La Ciudad

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Por Patricia Martino
Economía

Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores
policiales

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete
Política

Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del Gabinete

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

En los barrios populares una familia necesita casi $2,5 millones para vivir en Rosario

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay
Ciudad

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Arroyo Seco: Queremos dejar una ciudad pujante, dijo Daniel Tonelli
La Región

Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido
Policiales

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli
Información general

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica
Información general

Nobel de Economía para dos especialistas en estabilización económica

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años
La ciudad

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote
Agro

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote

Oscar Martínez: El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Oscar Martínez: "El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza"

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
Policiales

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana