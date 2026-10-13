Anmat prohibió una marca de lavandina por falta de registros El producto no se encontraba registrado ante el organismo, lo cual impide garantizar su seguridad y eficacia 13 de octubre 2026 · 12:46hs

El producto fue prohibido por Anmat por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de una marca de lavandina. La medida rige sobre todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea y alcanza a todos los lotes del producto.

La decisión quedó establecida en la Disposición 6539/26, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó al constatar que el producto en cuestión no se encontraba inscripto ante la Administración Nacional y tampoco fue posible identificar un establecimiento responsable de su elaboración.

Por su parte, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no existían registros del producto en su jurisdicción. Y cuando la firma responsable del producto fue notificada al respecto, el organismo sanitario no obtuvo respuesta.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Y como se trata de producto domisanitario sin registro, la precaución debe ser aún mayor. Por lo tanto, el producto quedó prohibido.

>>Leer más: Anmat prohibió dos suplementos vitamínicos y una crema para tratar problemas óseos La lavandina prohibida por Anmat El producto recientemente prohibido por Anmat se identifica como: Agua Lavandina 656 Profesional La medida alcanza a todos los lotes del producto. Y es importante que los usuarios se abstengan de utilizarlo ya que puede resultar un riesgo para la salud.

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