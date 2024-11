El increíble regalo que Nicki Nicole le dio a su hermano por su cumpleaños

“Y de la nada saca un papel que dice “vale por un deseo” , detalló Nicole mientras la mesa sonreía ante la anécdota. “Ahí todos lloramos. Y era muy gracioso porque la gente de abajo comiendo no sabía qué estaba pasando y aplaudía”, comentaba entre risas la rosarina. La historia habría tenido lugar en un restaurante con la familia presente.

>>Leer más: Nicki Nicole anunció nuevo disco con un original video: ¿Cuándo se estrena?

Embed LA MEJOR HERMANA DEL MUNDO



Nicki Nicole estuvo este lunes en Olga en el programa de Migue Granados. Allí la cantante rosarina reveló el regalo que le hizo a su hermano este fin de semana y que tiene a Rosario como protagonista.



Nicki contó que le obsequió una casa en… pic.twitter.com/w5N2kPZDzH — Diario La Capital (@lacapital) November 12, 2024

Un hermano indispensable

En ese mismo programa, Nicki Nicole repasó su historia y su pasaje de ser una estudiante de secundaria que vivía en el barrio Echesortu a una cantante con reconocimiento internacional. “¿Cómo yo con los pocos recursos que tengo y con la poca llegada que tengo también voy a poder ser lo que me imagino?”, se preguntaba.

“Yo no era una persona que tenía recursos. Tenía solo una compu del gobierno, no teníamos nada. Estábamos en Rosario, en Echesortu”, recordó. “La compu era de mi hermano, él me la prestaba para poder grabar. Así como podíamos lo hacíamos”, confesó Nicole.

Tanto la compu nacional como su hermano fueron elementos indispensables para su salto a la fama y Nicki quiso reconocer esta presencia con un regalo de incalculable valor.