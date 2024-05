El encuentro entre el streamer Luquitas Rodríguez y el Papa Francisco: "Gracias por hacer reír a la gente"

Emilia Mernes habló sobre los rumores de embarazo: "Me recomendaron descansar"

“Gracias por hacer reír a la gente”, le dijo, de manera sentida, el Papa a Luquitas, quien aprovechó el momento y le dio una carta a Francisco. Este emotivo momento se hizo viral en las redes sociales, y no faltaron las felicitaciones para el streamer , personaje que parece encontrarse en la cima de su carrera.

Luego, en una conferencia de prensa, en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de hacerle algunas preguntas al Papa, el conductor de streaming lanzó un interrogante reflexivo sobre el sentido del arte. Sabio, Francisco eligió responder recitando, de memoria, un fragmento de una poesía de Jorge Luis Borges.

"Estuvimos hablando sobre el sentido en estos días y se me hizo difícil no acordarme de Dante y su viaje en La Divina Comedia. Y eso me trae la pregunta: ¿Qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido?", fue el interrogante que Rodríguez le hizo al Sumo Pontífice. El Papa comenzó: "El arte te abre horizontes".

El Papa Francisco sobre el arte y el sentido. pic.twitter.com/ZMtBf9L8hg — Luis Luis Pichin (@LuquitaRodrigue) May 23, 2024

Luego, Bergoglio comparó al arte con los aportes de la matemática y la filosofía, pero distinguió: "El arte te tira adelante, te libera y te ensancha el corazón". Acto seguido, el Papa Francisco se dispuso a citar, de memoria, un fragmento de “Evernees”, poesía de Borges. La aguda respuesta del Pontífice despertó aplausos en todo el recinto.