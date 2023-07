El ciclo La Comedia a Puesta prepara una nueva obra y convoca a actores

La Comedia a Puesta, indican desde Cultura, es un programa de profesionalización en el campo de las artes escénicas de La Comedia que busca facilitar y acompañar los procesos de producción y coproducción de los diferentes sectores de la comunidad artística local; no sólo poniendo a disposición su sala y recursos técnicos y humanos, sino también apostando a un nuevo esquema de trabajo donde el intercambio de saberes sea la herramienta fundamental para la profesionalización y desarrollo del sector artístico.

La obra a estrenar tiene dramaturgia de la rosarina Patricia Suárez y es una comedia de situaciones que sucede el día del velorio de Dalia, la madre de Ana Julia y Omara, dos hermanas que hace años que no se hablan. Omara es la hermana que se quedó y atendió a su madre, junto a la Zully, la peluquera de ésta. Ana Julia es la hermana que se fue a intentar triunfar en la cinematografía estadounidense y luego de años regresa a Rosario junto con su esposo para asistir al funeral.

En esta oportunidad, se convoca a un casting para cubrir los 3 personajes masculinos de la obra. Los personajes femeninos, por decisiones artísticas y estéticas del director, serán interpretados por las reconocidas actrices Gachy Roldán, Silvina Santandrea y Haydee Calzone. Podrán presentarse actores de entre 50 y 75 años de edad, de la ciudad de Rosario y el Gran Rosario, que desarrollen su actividad artística en la ciudad.

Los actores que cumplan con la edad requerida deberán contar con experiencia actoral demostrable, la cual deberá acreditarse mediante la presentación de un breve currículum artístico, de máximo 800 caracteres y un listado de obras realizadas que contenga únicamente la trayectoria actoral. En dicho listado no se contemplarán antecedentes vinculados a otras áreas de las artes escénicas como ser dirección, dramaturgia o pedagogía; tampoco actuaciones en publicidades o muestras de talleres teatrales. En el listado deben consignarse los nombres de los espectáculos en los que se ha actuado, las fechas de estreno y los nombres de los o las directoras.

Asimismo, entre las restricciones para la participación en la convocatoria, no podrán presentarse a este llamado a casting aquellas personas que hayan sido seleccionadas en la novena edición del Programa Municipal Comedia Norberto Campos (2023). Tampoco aquellos que hayan recibido algún subsidio del ámbito de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario por sí o formando parte de un colectivo no hubieren cumplido total o parcialmente con las obligaciones asumidas al aceptar dicho beneficio, independientemente del año de su otorgamiento. Y no podrán participar los y las agentes municipales que revisten en la planta de personal de la Municipalidad de Rosario.

Patricia Suárez es autora de numerosas obras de teatro y varios libros de ficción. Su trilogía, “Las polacas”, fue emitida por la TV Pública en formato de serie en 2022. Había sido estrenada en Buenos Aires en 2002 y llevada al musical en Washington, Estados Unidos, en 2014. En 2022 fue la autora más representada con más de 19 obras durante el año según la plataforma porteña Alternativa Teatral.