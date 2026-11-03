El Batimóvil atropelló a un integrante del elenco de "The Batman Part II" y detuvieron el rodaje

Una persona fue hospitalizada tras ser chocada por el icónico vehículo durante una escena de acción. El film llega a los cines en 2028

El rodaje de " The Batman Part II" sufrió una interrupción luego de que un integrante del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante la filmación de una escena de acción . El episodio ocurrió en los estudios Leavesden, ubicados en el condado de Hertfordshire, Reino Unido.

Según la información difundida sobre el incidente , la persona afectada recibió atención médica en un hospital y actualmente se recupera en su domicilio. La producción se detuvo después del accidente, aunque posteriormente retomó sus actividades en el mismo complejo cinematográfico.

Warner Bros., responsable del proyecto, no respondió a las consultas sobre lo ocurrido. Una fuente con conocimiento de lo sucedido en el set describió el momento : “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente”.

El informante también señaló que las escenas de acción implican riesgos y que el episodio fue un recordatorio de esas condiciones de trabajo.

La película vuelve a tener a Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne y su alter ego, Batman. La secuela continúa bajo la dirección de Matt Reeves, aunque el cineasta debió apartarse temporalmente del proyecto por motivos personales, según la información difundida.

Steven Soderbergh se sumó a la producción

En medio de los contratiempos, el rodaje también tuvo un cambio en su conducción. Steven Soderbergh, director de películas como "Ocean's Eleven", asumió temporalmente la dirección en reemplazo de Reeves.

Pattinson se refirió a la incorporación y destacó el gesto del realizador: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado”.

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El actor también señaló que Reeves había trabajado intensamente en el guion y que la producción estaba cerca de terminar esa etapa, aunque no precisó cómo afectaron los cambios al calendario de filmación.

Las pistas sobre los nuevos villanos de Batman

Mientras continúa la producción, también surgieron especulaciones sobre los personajes que aparecerán en la secuela. Una serie de objetos de utilería vinculados con el maquillador Mike Marino, quien trabajó en la primera película y regresó para esta entrega, despertó teorías entre los seguidores de la saga.

Las pistas aparecieron a partir de un video de Halloween 2026 de la modelo Heidi Klum. Entre los elementos identificados se encontraba lo que parecía ser un molde del rostro del actor Brian Tyree Henry con una deformación en el labio, una característica asociada con Harvey Dent, conocido en los cómics como Dos Caras.

También se observó una caja con el nombre “Zsasz” y otra con la inscripción “Owl 3”. Los objetos alimentaron las versiones sobre la posible presencia de Victor Zsasz y de la Corte de los Búhos, una organización secreta de Gotham que opera desde las sombras.

Las especulaciones coinciden con información previa del analista Jeff Sneider, quien había señalado que Brian Tyree Henry interpretaría a Harvey Dent y que Sebastian Stan daría vida a Victor Zsasz. Sin embargo, esos personajes todavía no fueron confirmados oficialmente por Warner Bros.

La posible aparición de la Corte de los Búhos también despertó interés porque permitiría profundizar en una de las líneas temáticas de la primera película: la corrupción y las estructuras de poder que operan en Gotham. Creada en 2011 por Scott Snyder y Greg Capullo, la organización es presentada en los cómics como una sociedad secreta que manipula la ciudad desde hace generaciones y cuenta con asesinos conocidos como Talones.

Cuándo se estrena The Batman Part II

La secuela volverá a reunir a Pattinson con parte del elenco de la primera película. Entre los nombres mencionados para esta entrega aparecen Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright. También se sumará Scarlett Johansson, aunque los roles de algunos integrantes del reparto todavía no fueron confirmados oficialmente.

A pesar de los inconvenientes durante la filmación, "The Batman Part II" mantiene su fecha de estreno prevista para el 18 de febrero de 2028.