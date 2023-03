El baterista de Jimmy Fallon dirigirá un live action de "Los Aristogatos"

El baterista Questlove, ganador del Oscar como director por el documental "Summer of Soul (...o cuando la revolución no pudo ser televisada)", está dirigiendo una nueva versión de acción live action de “Los Aristogatos” para Disney.

Ahmir Thompson, más conocido como Questlove, baterista del grupo The Roots (que acompaña a Jimmy Fallon en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"), también es productor ejecutivo y supervisa la música de la película en cuyo guion adaptado trabajan Will Gluck (“Las travesuras de Peter Rabbit”) y Keith Bunin (“Unidos”).