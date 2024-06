Duki y Emilia Mernes estarían preparando su casamiento: las pistas bajo la lupa Según trascendió, la pareja de artistas está próxima a consolidar su unión. La información que llega desde Europa 26 de junio 2024 · 09:57hs

Duki y Emilia Mernes estarían listos para dar el sí: los rumores que hablan de un casamiento en marcha

Emilia Mernes y Duki siguen dando que hablar. En los últimos días, la pareja de artistas fue noticia porque ella le hizo un sorprendente regalo de cumpleaños en Londres: 28 presentes, uno por cada año cumplido por el trapero. Ahora, trascendió que la dupla está preparando su casamiento desde Europa.





El rumor comenzó en la mesa de LAM. En ese contexto, la periodista Fernanda Iglesias aseguró: “Quienes se casan son Duki y Emilia Mernes. Este chisme llega desde Madrid porque están allá y ahí se mandó a hacer el traje. La fuente que me escribió, me dijo que es en invierno, no me aclaró si de acá o de allá. Pero parece que se casan en la Argentina y es inminente. Hay un dato que confirma todo: hubo prueba de vestuario. Él estuvo midiéndose el traje en Armani”, destacó la panelista.

Antes, Ángel de Brito había anticipado la noticia de forma sugerente sin revelar la identidad de los protagonistas: “Es un casamiento, los dos son famosos, relación heterosexual, ella baila muy bien, pero no es bailarina, es cantante y es una bomba. Él es cantante y produce música. Son jóvenes, primer hervor, ambos muy talentosos, argentinos, tapa acá y en el exterior”, afirmó el conductor.

Duki y Emilia, una relación con historia Después de ser amigos por un tiempo y lanzar juntos la canción "Como si no importara", Duki y Emilia dieron a conocer públicamente su relación a finales de 2021, a través de una imagen en redes sociales. Desde entonces, la relación se consolidó: suelen aparencer de forma sorpresa en los shows del otro, comparten un tatuaje vinculado a la perra que adoptaron, y comparten departamento en la ciudad de Buenos Aires.



A su vez, en los casi tres años de vínculo, han enfrentado rumores de todo tipo. El más reciente sugirió que Emilia estaría embarazada, luego de sufrir un fuerte cuadro gastrointestinal que la obligó a suspender varios shows. La artista desmintió esta idea en redes, en el mismo momento en que anunció su retorno a los escenarios tras el breve mal momento de salud.