Emilia Mernes habló sobre los rumores de embarazo: "Me recomendaron descansar"

En una serie de historias, Mernes se dirigió a sus fans y arrancó pidiendo disculpas por la cancelación de las presentaciones. "Acá estoy. Como muchos ya saben, tuve una gastroenteritis aguda y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez. Quiero pedirles perdón de corazón porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción, me sentía fatal”, dijo la cantante de 27 años.