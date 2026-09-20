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Diego Torres: "La gente me abrió las puertas para acompañar su vida"

El cantautor se presentará en Rosario el 12 de noviembre, en el marco de la gira internacional “Mi Norte & Mi Sur”

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

20 de septiembre 2026 · 08:00hs
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Diego Torres llega a Rosario con la gira internacional “Mi Norte & Mi Sur”.

Gentileza: Simon Canedo

Diego Torres llega a Rosario con la gira internacional “Mi Norte & Mi Sur”.
Diego Torres: La gente me abrió las puertas para acompañar su vida

“Me encanta que mis canciones sigan acompañando la vida de mucha gente. Que la gente me haya abierto las puertas, de alguna manera, para acompañar distintos momentos de su vida: momentos buenos, momentos malos, gente que llega, gente que se va. Las canciones están ahí, presentes”, dijo Diego Torres a pocos meses de regresar a Rosario con la gira de "Mi Norte & Mi Sur".

Sin dudas, las canciones de Torres tienen una facilidad particular para quedar asociadas a algún momento de la vida. El artista de 55 años tiene un repertorio capaz de traer a la memoria una historia de amor, un viaje, una amistad, una etapa, un encuentro o incluso una despedida. Quizás esa vigencia tenga que ver, justamente, con el hecho de que Torres no para, está en constante viaje. A lo largo de su trayectoria editó un total de 15 trabajos discográficos: 10 álbumes de estudio, dos recopilatorios y tres discos en vivo.

En noviembre de 2025 lanzó "Mi Norte & Mi Sur", su más reciente álbum de estudio en el que, a través de once canciones, propone un viaje interior por distintos tipos de amor, el paso del tiempo, y los vínculos. A la vez, vuelve a moverse con libertad entre distintos géneros y sonidos, desde el pop hasta los ritmos latinoamericanos y eso también se ve reflejado en el hecho de que reúne colaboraciones de lo más variadas: con la banda pop argentina Miranda!, los españoles de Estopa y Manuel Carrasco, y el compositor mexicano Edén Muñoz.

>> Leer más: Diego Torres: "Mis canciones son puentes entre Sudamérica, Centroamérica y España"

Pero además, con este disco, el artista se propone llevar su “norte” y su “sur” a cada rincón del mundo y recorrer una vez más distintos escenarios. Después de una exitosa gira por España, donde ofreció shows a sala llena en Madrid, Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla, La Palma y Valencia, Torres emprendió un recorrido por distintas provincias argentinas, que más adelante lo llevará por Latinoamérica y Estados Unidos.

Antes de su recital en Rosario, el próximo 12 de noviembre en el Metropolitano (Junín 501), el artista habló mano a mano con La Capital en un estudio de la ciudad de Buenos Aires. En la entrevista, recorrió las bases de su nuevo disco, habló de las canciones que siguen atravesando generaciones y compartió su entusiasmo por volver a la ciudad.

Diego Torres llega a Rosario

Tu último disco, "Mi Norte & Mi Sur", habla de los puntos cardinales, pero también, y sobre todo, de ese norte y ese sur emocional que todos tenemos. ¿Cuál son ese norte y ese sur que te impulsaron a hacer este disco?

Creo que mi norte y mi sur son esos reflejos del arriba y del abajo, de esos puntos cardinales internos que todos tenemos. De esas subidas y bajadas, de cómo nos cuesta encontrar el equilibrio, atravesar las tormentas y ser fuertes para salir adelante. También de saber disfrutar a tiempo los buenos momentos, porque todo pasa muy rápido, y de pisar firme la tierra. Además de tener ese vuelo creativo para hacer canciones, para hacer lo que uno haga, creo que es importante no dejar nunca de pisar firme la tierra. Y eso fue lo que me incentivó, me estimuló y me acompañó a la hora de hacer este disco. Es un disco en el que se habla de muchas cosas. Se habla de ese enemigo en el que a veces uno mismo se convierte. Está la canción “Trepando paredes”, que habla de ese amor a primera vista. Está “Vas a quedarte”, una canción que habla de esas personas que pasan por nuestra vida para dejar una huella imborrable. Algunas están, otras ya no están, pero todas dejan algo. Es una canción muy profunda. También está “Sin despedida”, que habla de cuando la vida, a veces, por hechos abruptos, te impide despedirte de alguien que quisiste mucho y no tuviste esa posibilidad. O sea, hay muchas cositas para encontrarle al disco. A mí me gusta que la gente interprete las canciones a su manera. A veces, explicarlas demasiado las condiciona y está bueno que cada persona haga su propio juego, su propia lectura.

>> Leer más: No Te Va Gustar: "Está buenísimo no volvernos una banda tributo a nosotros mismos"

También hacés un juego con ritmos latinoamericanos y pop. En general, en el disco hay mucha libertad en cuanto a los géneros y también aparece esa argentinidad tuya a través de las colaboraciones. ¿Cómo fue trabajar desde ese lugar?

Un poco esto que decís ha sido mi leitmotiv, mi filosofía de vida. Cuando yo empecé, podía hacer una balada, pero también tenía la necesidad de hacer un reggae. Y ahí aparecieron canciones como “Tratar de Estar Mejor” y “Chalamán”. De repente, tenía ganas de hacer un tema up-tempo, de hacer algo funk, y así se me fueron abriendo distintos horizontes musicales. Mis canciones me llevaron a viajar a otros lugares y empecé a absorber todo eso que me estaba pasando. Yo era una esponja, de alguna manera, porque había sido criado con música muy diversa. Mamá y papá nos enseñaron que la música es música. Entonces, por mi casa pasó desde Ariel Ramírez, que era un emblema del folclore argentino, hasta León Gieco, Charly García, Mercedes Sosa. La música es música. Mamá también cantó música muy diversa. Siempre me gustó poder sentirme libre dentro de la música, eso reflejaba fehacientemente mi espíritu. Muchas veces me querían encasillar y yo decía que no. Y creo que por eso también soy muy agradecido de que la gente me haya aceptado de esa manera. La gente está predispuesta a esperar de mí una balada, un reggae, un tema de un estilo, de otro. Como es la vida, no es siempre igual. Entonces, está bueno mostrar esa diversidad a través de las canciones. "Mi Norte & Mi Sur" refleja eso.

En el tour, además de repasar las canciones de "Mi Norte & Mi Sur", vas a estar cantando algunos de tus temas más emblemáticos, esos que marcaron generaciones y que también quedaron asociados a momentos importantes en la vida de muchas personas. ¿Qué sentís al saber que esas canciones siguen vigentes, que continúan formando parte de la cotidianidad y de los recuerdos de tanta gente?

A mí me encanta que las canciones hayan acompañado y sigan acompañando la vida de mucha gente. Que la gente me haya abierto las puertas, de alguna manera, para acompañar distintos momentos de su vida: momentos buenos, momentos malos, gente que llega, gente que se va, gente que deja este mundo... Las canciones están ahí, presentes. Y eso es algo muy lindo de este oficio. Me di cuenta de eso el año pasado, cuando fui a ver a Sting. The Police era, de alguna manera, mi banda favorita. Fui con mi hija y me encontré ahí, como espectador, escuchando esas canciones con las que me crié, emocionándome y, al mismo tiempo, viviendo ese momento con ella. Y eso también te hace dar cuenta de lo que provocan las canciones, de cómo pueden atravesar generaciones y cómo algo que te marcó a vos puede, de alguna manera, trasladarse a tus hijos. Fue hermoso lo que pasó esa noche: ver a un artista que a mí me marcó y poder compartirlo con Nina también.

>> Leer más: Julieta Venegas: "Me tocó no tener referentas mujeres"

Venís a Rosario el 12 de noviembre, ¿Qué tiene Rosario que siempre te hace querer volver?

Siempre buena energía. El público rosarino es picante, tiene siempre una linda energía. Son muchos años de ir a visitarlos, de pasarla bien, de sentirme cómodo. Es una ciudad que tiene mucho arrabal, que tiene muchas cosas que me encantan. Tengo grandes amigos ahí, así que la idea es ir a disfrutar.

Después de tantos años de trayectoria, de canciones, escenarios y de haber atravesado distintas etapas de tu carrera, ¿qué es eso que todavía te sigue sorprendiendo de este oficio?

Me sigue sorprendiendo que las canciones puedan provocar cosas maravillosas en la gente. También me sorprende poder reinventarme, que de repente aparezca una canción nueva y haya un público que empiece a conectarse conmigo a través de ella, gente que quizás no tenía ni idea de quién era yo o de dónde venía. Y eso me hace sentir en movimiento. No en un destino ni en una partida, sino en pleno viaje. Y eso me identifica.

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