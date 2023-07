Dalma Maradona disparó contra la radio que la dejó sin trabajo La hija de Diego Armando Maradona fue despedida de "Un día perfecto", el programa del que participaba en Radio Metro, y compartió un descargo en redes 19 de julio 2023 · 11:10hs

Dalma Maradona fue desplazada del programa "Un día perfecto" y disparó contra radio Metro en redes.

Dalma Maradona fue despedida del programa de radio en el que trabajaba desde 2021 y lo contó con bronca en redes. La hija del Diego formaba parte del equipo de “Un día perfecto”, que sale de lunes a viernes a la tarde por Radio Metro. Según afirmó, su salida del medio no fue por decisión propia.

“La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía pero bueno. Después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto”, lanzó al principio del comunicado.

Dalma señaló que después de su regreso tras el nacimiento de su hija Azul, las cosas no fueron como antes en el espacio laboral. “Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía pero los planes en esta radio para mi eran otros. Así que nada más que decir. Sacando la parte fea quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes”, dijo la actriz, subrayando el buen vínculo con los oyentes.

Finalmente, agradeció a sus compañeros de programa Nicolás Cayetano, Gabriel Schultz y Julieta Cayetina por los años compartidos y por los aprendizajes. “Fue todo hermoso. Una escuela de radio por todos lados”, afirmó. También recordó que confiaron en ella cuando transitaba uno de los peores momentos de su vida, tras la muerte de Diego. “Cayetano me llamó para hacer radio en el peor momento de mi vida después de lo de mi papá y mis palabras fueron ‘yo estoy en el fondo del mar, no tengo nada para darte ni a vos ni a los oyentes’, y él me dijo ‘vení igual, vos confiá en mí’”.