Daddy Yankee deja la música para comenzar a vivir "para Cristo"

No obstante, Daddy Yankee admitió que su búsqueda ya terminó: “Les tengo que confesar que alguien pudo llenar ese vacío que tenía hace mucho tiempo” y reconoció: “Para todos era alguien, pero yo no era nadie sin Él”. Con mucho énfasis expresó: “No me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

>> Leer más: "Mi amada Argentina": Daddy Yankee se despidió del país con un emotivo mensaje

Luego, el artista continuó reflexionando sobre su trayectoria profesional: “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’?”.

Embed

El reguetonero siguió compartiendo con su público el nuevo camino que eligió: “Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, 'Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico”, exclamó, haciendo referencia a su nombre de pila. En ese sentido, el artista aseguró: “Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”.

Para cerrar su discurso, el cantante le dio un consejo a su público: “No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”.