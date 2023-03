Con referencias a la Scaloneta, Bizarrap lanzó su nueva sesión junto a Arcángel

En esta colaboración, se destacaron las múltiples referencias futboleras, entre las que se cuentan varias a la Scaloneta campeona del mundo . No debe ser casualidad que el tema se estrene justo antes de la vuelta de la selección al país tras levantar la tercera.

Los memes alusivos estuvieron a la orden del día.

Además, hay otros guiños futboleros. "Este flow es legendario, no tiene adversario como Maradona en la cancha", dice Arcángel en los comienzos de la canción. Y más adelante, mezcla universos al evocar a la sesión de Biza con Shakira y a Pelé, el astro recientemente fallecido: “Matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al fútbol pero los Pelé”.



Aunque las referencias futboleras entretienen al público general, no es lo que esperaban los fanáticos. Es que entre los conocedores del género, había especulaciones y expectativas de que Arcángel aprovechara la sesión para hacer una "tiradera" (canción que tiene como propósito principal atacar verbalmente a otra persona, generalmente a otro artista) contra Anuel AA, puertorriqueño con quien en los últimos meses protagonizó una discusión por la supuesta corona del trap. Esto fue lo que sucedió con Residente, que en su colaboración con Biza despotricó contra J Balvin durante más de ocho minutos.