Chokenbici presenta su "Valle Láser" con una experiencia inmersiva

“Habíamos compartido música en otras agrupaciones y teníamos muchas ganas de tocar juntos”, cuenta Ani en diálogo con La Capital . Con este deseo en común de base, el propio Lautaro Canals los llamó para tocar la primera jam del ahora extinto Club 1518 y después de eso, según dicen, no pararon más.

Después de varios años de mucho toque en vivo, donde primaba la improvisación, asumieron el desafío de condensar esa explosión energética en canciones grabadas en estudio. El proceso de “Valle Láser”, según explica Ani, empezó junto con la banda y se delineó en etapas claras. “Tuvimos un método de tercios. El primero fueron nuestros primeros tres años de vida en que improvisamos muchísimo, en el vivo, en la sala, y ahí fueron generándose esas canciones. El segundo fue darle forma a eso, trabajarlo, escucharnos, empezar a grabar los shows, los ensayos, y darle un poco de oreja desde afuera para buscar una forma que las represente”, relató la artista.

“Cuando empezamos la experiencia de tocar juntos fue muy sorprendente sentir que íbamos todos al mismo lugar sin decírnoslo. Y algo de eso hay en cómo nacieron las canciones: sin hablar antes, sólo a través de la música llegar todos al mismo corte en el mismo segundo. Eso es algo que nos impactó muchísimo y también hizo que querramos seguir trabajando juntos", sumó la cantante sobre la dinámica creativa de la banda.

Finalmente, llegó el tercio de estudio, que tuvo lugar en Delia Records, donde grabaron los cuatro juntos y en vivo los ocho temas seleccionados. “Hicimos toda la post producción con Martín Valci, que fue un jugador clave en ese último proceso que le dio toda otra entidad a las canciones. Pudimos darles más profundidad, otros colores, y también adaptarlas a la situación grabada que es muy distinta al vivo”, explicó Ani.

“Valle Láser”, que se estrenó en plataformas el pasado 21 de julio, abre con un bajo bien groovero, como si ese fuese el sonido de las puertas que se abren al valle. Con la entrada de la batería y el sinte en el inaugural “Up n’ Fast”, se dibuja el paisaje sonoro que en este caso es menos metafórico de lo que parece. El título de la canción avisa la dirección del viaje, irremediable: arriba y rápido. No hay forma de quedarse quieto escuchando el álbum y tampoco hay tregua: no hay cómo bajarse del movimiento. A lo largo de las ocho canciones, aparecen beat electrónicos, coqueteos con el pop y el hip hop, y hasta momentos disco (como en el tema que avisa, sin vueltas: “Termina Disco”). La voz de Ani lanza frases en inglés (salvo en “Dame un like”, la única en español) que con humor y un carisma hipnótico funcionan como mantras.

“La verdad estuvo buenísimo tener el tiempo y tomar la decisión de dárselo y de invertirlo en el proyecto, con la lógica de llegar a algo que nos guste y que nos represente. Por suerte, la verdad es que superó esa expectativa. Escuchamos mucho el disco, y a mí personalmente me pasa que lo escucho como si no lo hubiese hecho yo, como si fuese música que me gusta y que disfruto, y eso es algo muy bello”, detalló la cantante.

El disco debut de Chokenbici cuenta con las colaboraciones de otros artistas locales: la siempre filosa guitarra de Sofi Pasquinelli y el scratch de Facundo Salvarezza en “Semitónico”, la voz de Nico Chiocca (Groovin Bohemia) y la trompeta de Manuel Fuertes (Latelonius) en “Say Hit”, la voz de INDIE PUESTA en “Dame un like”, y la guitarra de Guille Petraco en “Rayo Láser”.

Este universo de artistas y amigos también tiene todo que ver con la idiosincrasia de la banda, que no busca activar en la escena local desde la competencia sino desde la construcción colectiva y comunitaria. Para Ani, esta convicción y este espíritu tienen su correlato en la calidad sonora de “Valle Láser” y de las últimas producciones discográficas rosarinas. “Pienso que es algo natural del paso del tiempo y de que también todos vamos mejorando. Pero por sobre todo, para mí tiene que ver con que lo hacemos en comunidad, y el trabajo de cada uno va nutriendo al del otro. Creo que eso es lo que está haciendo que nuestras producciones evolucionen”, apuntó la artista.





Para la presentación de “Valle Láser”, en una banda donde todo es expansión, no podían achicarse. Por eso, el Galpón de la Música se va a transformar completamente para recibir a los Chokenbici, en una noche larga que abrirá Bifes con Ensalada en formato solista y cerrará Laurita Gosh con su DJ set. “Estamos preparando una experiencia inmersiva para que nos podamos meter adentro del valle por un rato. Estamos trabajando con Julián Sileiko que es quien hizo nuestro arte de tapa y Flavia Cisera que es quien está encargada de traducir eso a la escenografía, en equipo con Paloma Gallardo en luces”, anticipa Ani.

“Estamos diseñanado la arquitectura de ese valle, donde la idea es que nos podamos meter en esa energía y llenar el espíritu un poco", cierra, sembrando la expectativa y apostando, siempre, a "la manija".