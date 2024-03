Celeste Cid habló por primera vez de su separación de Abril Sosa

“Para mí, es clave construir vínculos lindos y no necesariamente los vínculos se sostienen. También la cosa va mutando. Y si queda amor y buena onda entre las partes, es que hicimos las cosas bien entre las partes. Pero él vive en otro país... A veces va por esos lados”, dijo Celeste a un móvil de “LAM”, dando a entender que el fin de la relación se dio en buenos términos, pero no sostiene un diálogo con su ex por la distancia.