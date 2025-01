Cande Tinelli confirmó la separación con Coti Sorokin: "Dejé todo por él"

“Estamos distanciados, veníamos mal, muy mal. Estamos viendo cómo seguir. Yo estoy bien, poniéndole onda. Reencontrándome. Dejé todo por él y me olvidé de mí. Pero nada es suficiente a veces. Soy fuerte, voy a estar bien”, dijo “Lele”, contundente.

Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a través de Ángel de Brito en “LAM”. Según dijo el conductor, la pareja estaba “muy en crisis” y no habían compartido mucho tiempo juntos durante el verano. La revelación se dio en la semana posterior al estreno del reality familiar “Los Tinelli” (disponible desde el 17 de enero en Prime Video), que culmina con el casamiento de Cande y Coti en febrero de 2024.

En el evento de presentación, que tuvo lugar en Punta del Este y contó con la presencia de todo el clan protagonista, además de varios famosos, Lele y Sorokin no se mostraron juntos como solían hacerlo. Además, ella viajó con amigas a la ciudad uruguaya, y no acompañada de su pareja.

“Él la está volviendo loca. Ella está harta. Casi no se están viendo. Ella no se lo fuma más. Han tenido unos disturbios. Durante el verano casi no se vieron, estuvieron peleados todo el verano”, afirmó por entonces De Brito, a raíz de lo señalado por un informante.

>> Leer más: Marcelo Tinelli habló sobre la separación de Candelaria y Coti Sorokin

La historia de Cande Tinelli y Coti Sorokin

La relación de Cande y Coti comenzó en 2020 y ya habían atravesado una crisis en 2022, la cual derivó en una separación de varios meses que muchos creyeron definitiva. En ese tiempo, ella tuvo un vínculo breve con el piloto uruguayo Santiago Urrutia, hasta que volvió con Sorokin en julio de 2023. Siete meses después, sellaron la unión con el casamiento, que celebraron en una exclusiva fiesta para 300 invitados en provincia de Buenos Aires.



En la cuenta de Instagram de "Lele" (donde tiene cuatro millones y medio de seguidores), no hay fotos con Sorokin, ni siquiera de su casamiento. Los recuerdos familiares de ese día quedaron en las redes de Marcelo.